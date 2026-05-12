Greg González Cuenta los Detalles de su Colaboración con Karol G ‘Después de Ti’

Karol G y Greg González, el vocalista de Cigarettes After Sex, grabaron su colaboración "Después de Ti" en un bar dentro de la casa de él. La canción saltó al puesto No. 6 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y agarró el No. 1 en la lista Hot Latin Pop Songs con fecha del 9 de mayo.

La artista colombiana se convirtió en la primera intérprete latina en encabezar Coachella el mes pasado. Ella estrenó la balada con González durante su primer fin de semana como artista principal el 11 de abril en el festival del 2026.

Los dos músicos descubrieron que eran fans el uno del otro hace como un año. Hace unos meses, ella le mandó una canción que escribió para que él la produjera.

"No produzco mucho para otros artistas, pero decirle que no a ella era imposible," le dijo González a Billboard. "Cuando me mandó la canción me hizo llorar. Se sentía como si viniera del mismo mundo que la música que yo trato de escribir y de la manera más linda."

La sesión pasó en vivo. Todos los músicos tocaron juntos en un mismo cuarto, lo cual es el mismo método que González usa para las grabaciones de Cigarettes After Sex y su trabajo como solista. Ella regrabó sus voces después para que quedaran perfectas.

"Ella mencionó que nunca había grabado de esta manera, pero le encantó," le dijo González a Billboard.

Esta es la primera entrada y aparición en el top 10 para el músico nacido en Texas como artista solista en Hot Latin Songs. El desempeño en las listas le da a la estrella colombiana su top 10 número 32 en Hot Latin Songs, la segunda con más entre mujeres después de Shakira.

Los dos artistas se pararon espalda con espalda durante el estreno en Coachella. Esa decisión de escenografía vino de la visión de ella para mostrar lo que habían creado.

"Eso fue un sueño tan hermoso," dijo González. "La manera en que Karol lo imaginó, con nuestra coreografía de espalda con espalda, se sintió como un momento tan poderoso, y la manera perfecta de mostrarle la canción al mundo por primera vez."

La balada tiene letras sobre la pérdida y el dolor. Una parte dice: "La verdad es que después de ti, mi vida se acabó/ No puedo aprender a vivir sin tu compañía [...] Solo quiero que alguien me diga que todo esto es mentira."

La rapidez del proyecto impresionó al líder de la banda de dream-pop. La grabación pasó solo unos meses antes de la presentación en Coachella y el estreno en las listas.

"Grabamos la canción hace solo unos meses y ahora ya ha sido parte de un set de festival, y ha sido lanzada," dijo él. "Trabajar con ella me hizo darme cuenta de eso otra vez."

González ha construido su carrera con métodos similares desde el EP debut 'I.' del 2012. Álbumes como 'Cry' del 2019 y 'X's' del 2024 capturaron el mismo estilo que encajó con "Después de Ti."