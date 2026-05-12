Estrella de Ted Lasso firma con El Paso Locomotive FC

¡Dani Rojas, Dani Rojas, Dani Rojassss! Cristo Fernández se ha unido al El Paso Locomotive FC como delantero, pendiente de la aprobación de la liga y la federación. El nativo de la Ciudad de México interpretó a Dani Rojas en tres temporadas de la serie de Apple TV+ "Ted Lasso".

El club de la USL Championship anunció la firma hoy. No se revelaron los términos del contrato.

Esto sucedió después de una prueba de dos meses. El actor asistió a las sesiones de entrenamiento y jugó en un partido de pretemporada contra New Mexico United durante su prueba.

"Cristo es una gran adición a nuestra plantilla, añadiendo otra amenaza ofensiva a nuestra línea de delanteros", dijo Junior Gonzalez a Remezcla. "Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo para nuestro vestuario nos permiten seguir desarrollando la cultura positiva que buscamos como club".

El jugador de 33 años comenzó su carrera futbolística como juvenil pero se detuvo a los 15 años debido a una lesión. Se dedicó a la actuación antes de ganar fama con el programa de Apple TV+, que se transmitió desde 2020 hasta 2023.

"El fútbol siempre ha sido una parte enorme de mi vida y mi identidad, y sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca se fue realmente de mi corazón", dijo el delantero. "Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC – el club, los entrenadores, el personal y especialmente mis compañeros de equipo – por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día".

Agregó: "Este regreso al fútbol profesional se trata de creer en ti mismo, tomar riesgos y seguir persiguiendo tus sueños sin importar cuán inesperado sea el camino. Porque como decimos en México: hay que seguirle echando ganas. Siempre agradecido con Dios, mi familia y amistades por creer en mí. Tal vez soy solo un loco con sueños locos... así que estar aquí con los 'Locos' tiene perfecto sentido. ¡Vamos Locos!"

El club se unió a la USL Championship como equipo de expansión en 2019. Llegaron a las finales de la Conferencia Oeste en su primera temporada, y los partidos de local se llevan a cabo en el Southwest University Park.

En "Ted Lasso", Fernández interpretó a un jugador optimista. Su frase característica "¡El fútbol es vida!" se hizo popular entre los fanáticos. Ha aparecido en otros proyectos desde entonces, como "Obliterated".

La USL Championship sirve como la segunda división del fútbol masculino de Estados Unidos. Los oficiales de la liga aprobaron la entrada del equipo en 2018.

El entrenador Gonzalez mencionó que las habilidades bilingües del nuevo jugador ayudarán a construir la unidad del equipo. El club se ha enfocado en desarrollar talento local en la región fronteriza desde su fundación.