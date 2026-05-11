Maluma Comparte Emotivo Anuncio en el Día de las Madres

El cantante colombiano Maluma reveló noticias emocionantes el 10 de mayo. Él y su novia Susana Gómez están esperando otro bebé. El artista de 32 años compartió una foto en Instagram. En blanco y negro. Mostraba la pancita de bebé de Gómez mientras su hija Paris le daba un beso en la barriga.

La publicación recibió más de 2.6 millones de "me gusta" en menos de 24 horas. Incluyó solamente un emoji de corazón azul bebé como descripción.

Los artistas J Balvin, Ryan Castro y Prince Royce comentaron. Corazones, emojis de caras sonrojadas y felicitaciones llenaron las respuestas.

Ellos han estado juntos desde el 2020. Su primera hija, Paris Londoño Gómez, nació el 9 de marzo del 2024.

Maluma reveló por primera vez la noticia del primer embarazo de Gómez en octubre del 2023. Lo hizo a través del video musical de su canción "Procura". Las escenas los mostraban esperando a su bebé.

"Mis primeros 15 días como papá, esto es lo mejor que he vivido en mi vida", escribió en las redes sociales en el 2024.

Paris nació poco después de que él cumpliera 30 años a principios del 2024. Ahora todos viven en Miami.

Este anuncio de embarazo llega justo antes del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio. "Loco x Volver" estará disponible el 15 de mayo. Han pasado tres años desde su último álbum. El disco incluye 14 canciones con Beéle, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Kany García.

Lanzó un sencillo de reggaetón llamado "QHP Piñata" con Sky Rompiendo y Kris R. Esa canción da entrada al nuevo álbum.

El anuncio del Día de las Madres coincidió con la fecha de lanzamiento de su álbum. Gómez, quien se hace llamar Suso, aparece en muchas de sus publicaciones personales sobre su familia.