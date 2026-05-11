Karol G Insinúa Posible Expansión del Álbum “Tropicoqueta”

Karol G vendió 2 millones de boletos en cuatro días. La gira mundial "Viajando Por El Mundo" rompió récords. Es la primera latina en encabezar estadios alrededor del mundo. Ahora la cantante colombiana está dejando pistas en las redes sociales. Una versión deluxe de "Tropicoqueta" podría estar en camino.

Ella anunció la gira el mes pasado después de Coachella. El tráiler la mostró empacando utilería y ropa en un camión de mudanza. "Si Antes Te Hubiera Conocido" sonaba mientras trabajaba. Abrió una maleta y habló en español: "Esta todavía no, pero la voy a empacar."

Sus publicaciones en redes sociales ahora tienen un emoji de corazón azul claro. Las fotos muestran esmalte de uñas azul. Sombra de ojos azul. Una camiseta blanca sin mangas con una estrella azul. Una publicación en Instagram la mostró usando una máscara azul de luchador.

"Es una locura ver lo grande que se ha vuelto la familia... Estoy verdaderamente más que agradecida por el amor infinito que siempre me dan, y no doy nada por sentado, así que PREPÁRENSE... Porque si creen que ya lo han visto todo, recuerden que La Bichota siempre los sorprende," escribió en Instagram la semana pasada.

Fotos de ensayos de Coachella la mostraron con Daiky Gamboa. Llevaban camisetas que decían "Stay Focused and Extra Sparkly" encima de una foto de ella actuando. Los fans en X han estado especulando. Estas pistas podrían apuntar a una versión deluxe de "Tropicoqueta," que salió en junio del año pasado.

Lanzó "Después de Ti" en abril de 2026 con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex. El visualizador de la balada presentaba estrellas contra un fondo azul. La canción marca un cambio del reggaetón a algo diferente.

"Tropicoqueta" debutó en el No. 1 del Billboard 200. Se convirtió en la primera mujer latina en alcanzar el primer lugar. "Si Antes Te Hubiera Conocido" del álbum ha superado los 1 billón de reproducciones en Spotify a principios de 2026.

En 2023, anunció "Bichota Season." Agregó diez canciones a "Mañana Será Bonito." Eso fue un mes antes de que comenzara la gira. "Se trata de una mujer que se siente orgullosa de donde está, de todo lo que tuvo que pasar. De nunca abandonarse a sí misma, de siempre tener una voz interna que le decía, 'Vamos, tú puedes hacer esto,'" dijo la artista a Rolling Stone en 2023.

Su actual "Tropitour" sigue agregando fechas alrededor del mundo. Viene después de su presentación en Coachella 2026. Hizo historia como la primera latina en encabezar el festival.