Carín León Lanza Álbum de 14 Canciones con Ska, Soul y Salsa

Carín León sacó su nuevo álbum *Muda* el 7 de mayo de 2026. Lo lanzaron Socios Music, Virgin Music Group e Island Records. Las 14 canciones incluyen ska, soul, norteño y salsa.

La estrella mexicana de 36 años dijo que esta colección cierra un capítulo. "*Muda* es la representación de mis deseos musicales no cumplidos, lo que todavía me faltaba hacer," le dijo León a Billboard en una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 5 de mayo de 2026.

Hay dos colaboraciones. "Carranga" viene con Juanes. Mezcla el norteño mexicano con el folclor colombiano. "Bingo" junta a León con Rawayana y trae salsa sobre el amor a primera vista.

Los sencillos salieron primero. "La Buena" llegó al tope de las listas de música regional mexicana en abril de 2026. "Ruca" se hizo viral en TikTok después de su lanzamiento en marzo de 2026 por su ritmo de disco-norteño.

*Muda* tiene tres significados. Significa "silencioso" en español, apuntando a la 'h' muda de Hermosillo. También significa cambiar de ropa o mudar la piel. El título se conecta con los símbolos de boca en álbumes anteriores: *Palabra De Tos*, *Colmillo de Leche* y *Boca Chueca*.

La gira norteamericana de León *De Sonora Para El Mundo* arranca el 20 de mayo de 2026 en Hidalgo, Texas. Va a tocar en 40 fechas, incluyendo siete shows en The Sphere en Las Vegas. Ningún otro artista latino ha tocado en ese lugar antes.

"Desde Que Te Tengo" abre con guitarras pop. "En La Misma Cama" viene del rock and roll de los años 50. "Huyo" trae trompetas y soul a una historia de amor secreto.

"Tokio" mezcla estilos de tumbado-mariachi. "El Mejor" trae trompetas con sonidos de música regional mexicana como un himno de amor propio. "Vuelve o Vete" mezcla R&B con acordeón.

"Sustancias y Bebidas" usa una fusión de ska-reggae-tango. Esa es una combinación bien loca. "Olvídate" trae de vuelta los sonidos disco de los años 70. El álbum termina con "Ay Lupita," una canción de cumbia-polka.