Bad Bunny registra su nombre de nacimiento como marca, ¿pero por qué?

Benito Antonio Martínez Ocasio presentó los papeles para registrar "Benito Antonio" como marca en enero de 2026. Los registros de la USPTO lo confirman. El artista que conocemos como Bad Bunny todavía no ha terminado el proceso de registro.

La solicitud está bajo la categoría de ropa. Incluye "corbatas como ropa; cinturones para ropa; cinturones de cuero para ropa."

En la Met Gala de 2026, llegó usando maquillaje de envejecimiento. Mike Merino hizo el trabajo para el tema "Aging Body" del Instituto del Vestuario. Se vistió como un "abuelo."

Un logo con su nombre de nacimiento apareció en una silla de director en la gala. Ese mismo logo, hecho con una letra tipo burbuja, estaba impreso en la etiqueta de su esmoquin negro de Zara hecho a la medida.

Los fans han empezado a crear teorías. Algunos piensan que va a dejar el nombre artístico y va a actuar bajo su nombre de nacimiento. ¿Otros? Ven esto como una pista de un nuevo capítulo en su música.

La marca registrada podría señalar el lanzamiento de una marca de moda o ropa. Esto podría ser un homenaje a sus raíces puertorriqueñas y diferenciarse de la mercancía típica de camisetas.

Ya ha trabajado con Zara antes. Durante un show de medio tiempo del Super Bowl, usó un jersey en honor a su difunto tío Cutito. El jersey mostraba "OCASIO" y "64."

Su álbum de 2022 'Un Verano Sin Ti' incluyó su nombre de nacimiento. Esto mostró un cambio hacia la autenticidad.

¿Proyectos de moda? Tiene historia. En 2023, se unió con Adidas para los tenis Mundial conectados con la herencia puertorriqueña. Una colección cápsula de 2025 con Carolina Herrera sacó diseños de las tradiciones puertorriqueñas.

En 2024, registró una marca para "World's Raddest Rabbit." Esa frase salió directamente de la mercancía de su gira.

Durante el final de su gira de 2025, los fans notaron algo. Interpretó ciertas canciones como "Benito." Esto provocó debates sobre si está dejando atrás su personaje artístico.

El ron Casa Bunny se lanzó en 2024. El producto honró las tradiciones familiares de Vega Baja.

Zara sigue apareciendo como socio de estilo. Zara personalizado en la Met Gala de 2023. El jersey del Super Bowl LVIII en 2024 para su tío marcó su primera colaboración importante de moda con la marca después de que su tío falleciera.