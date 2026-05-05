Marc Anthony organiza el Quinto Torneo Anual de Golf Maestro Cares en Florida

Marc Anthony y Henry Cárdenas organizaron el Quinto Torneo Anual de Golf Maestro Cares el viernes. Se llevó a cabo en el JW Marriott Miami Turnberry Resort en Aventura, Florida. El torneo beneficia a niños y comunidades que necesitan apoyo en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Luis Fonsi estuvo presente. También estuvieron Lenny Tavárez, el productor Jean Rodriguez, Gabriel "Fluffy" Iglesias, y la leyenda del Salón de la Fama de la NBA Alonzo Mourning. La leyenda de los Miami Dolphins Nat Moore también asistió. El ex jugador de la NFL Robert Bailey se unió a ellos, junto con los golfistas profesionales Camilo Villegas y Marcelo Rozo. El ex campeón de boxeo Jorge Linares y el CEO de Fontainebleau Development Jeffrey Soffer también participaron.

"Ver cómo ha crecido este torneo durante estos cinco años es increíble," dijo Anthony en un comunicado de prensa. "Junto con Henry y cada uno de ustedes, hemos logrado algo que va más allá de un trofeo; estamos creando un legado de esperanza. Gracias a todos por acompañarnos una vez más para ser el motor de cambio que tantos niños necesitan."