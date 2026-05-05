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Marc Anthony organiza el Quinto Torneo Anual de Golf Maestro Cares en Florida

Marc Anthony y Henry Cárdenas organizaron el Quinto Torneo Anual de Golf Maestro Cares el viernes. Se llevó a cabo en el JW Marriott Miami Turnberry Resort en Aventura, Florida….

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - APRIL 04: Marc Anthony performs the national anthem prior to the MLS match between Inter Miami CF and Austin FC at Nu Stadium on April 04, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)
(Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Marc Anthony y Henry Cárdenas organizaron el Quinto Torneo Anual de Golf Maestro Cares el viernes. Se llevó a cabo en el JW Marriott Miami Turnberry Resort en Aventura, Florida. El torneo beneficia a niños y comunidades que necesitan apoyo en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

Luis Fonsi estuvo presente. También estuvieron Lenny Tavárez, el productor Jean Rodriguez, Gabriel "Fluffy" Iglesias, y la leyenda del Salón de la Fama de la NBA Alonzo Mourning. La leyenda de los Miami Dolphins Nat Moore también asistió. El ex jugador de la NFL Robert Bailey se unió a ellos, junto con los golfistas profesionales Camilo Villegas y Marcelo Rozo. El ex campeón de boxeo Jorge Linares y el CEO de Fontainebleau Development Jeffrey Soffer también participaron.

"Ver cómo ha crecido este torneo durante estos cinco años es increíble," dijo Anthony en un comunicado de prensa. "Junto con Henry y cada uno de ustedes, hemos logrado algo que va más allá de un trofeo; estamos creando un legado de esperanza. Gracias a todos por acompañarnos una vez más para ser el motor de cambio que tantos niños necesitan."

Maestro Cares se fundó en 2013 como una fundación sin fines de lucro. Se enfoca en educación, salud y proyectos comunitarios para jóvenes desfavorecidos en toda Latinoamérica y Estados Unidos.

marc anthony
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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