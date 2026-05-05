Maluma Dice Que la Terapia y su Nuevo Álbum lo Ayudaron a Recuperarse de los Ataques de Pánico

El artista colombiano Maluma tuvo ataques de pánico por primera vez a finales del 2024. Esto lo llevó a alejarse de las giras y buscar terapia después de 14 años de presentaciones sin parar. El músico de 32 años habló abiertamente sobre su crisis de salud mental durante su aparición en The Jennifer Hudson Show el martes.

Los ataques hicieron que Juan Luis Londoño Arias reconsiderara sus prioridades. El bienestar se volvió una prioridad. El trabajo creativo importaba más que los shows constantes. Ahora dice que la terapia y la música han sido parte de su sanación.

Su séptimo álbum de estudio, Loco x Volver, sale el 15 de mayo del 2026. El título significa "muriendo por regresar" en inglés.

El disco marca su regreso. El bienestar fue lo primero. También representa su trabajo más personal, según el artista.

Loco x Volver incluye colaboraciones con Kany García en "1+1" y Arcángel y NTG en "Botero." El álbum tiene canciones con el fallecido cantante de música regional colombiana Yeison Jiménez en "Con el Corazón" y Ryan Castro en "Pa' La Seca."

El músico dedicó el álbum a sus abuelos y a la cultura colombiana. También lo dedicó a su ciudad natal de Medellín.

Paris, su hija, nació más o menos cuando él se alejó de las giras. El padre primerizo ha usado este descanso de los shows para pasar tiempo con su familia. La salud se volvió importante.

El álbum le ha servido como una forma de expresar sus sentimientos durante la recuperación, dándole una salida cuando las palabras no eran suficientes y las emociones eran demasiado profundas para contener. La música se convirtió en parte de su sanación junto con la terapia profesional.

Su aparición en el programa de entrevistas fue después de asistir a la Gala del Met del 2026. La entrevista cubrió su nueva música. Hablaron de la paternidad. Se discutieron sus luchas con la salud mental.