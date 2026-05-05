Bad Bunny llega a la Met Gala 2026 con un look bien interesante

Bad Bunny llegó a la Met Gala 2026 el lunes con el pelo blanco y maquillaje de arrugas. Se puso un traje completamente negro con corbata de moño. Un bastón completó el look.

El artista puertorriqueño encorvó los hombros y arrastró los pies. Los movimientos del cuerpo lograron la transformación en el evento del 4 de mayo.

La La Anthony, co-presentadora de la alfombra roja de Vogue, le preguntó sobre su elección. "No sé. Se está convirtiendo en parte de mi vida, tratando de hacer algo diferente. Este día de la Met es un día perfecto para explorar y ser creativo y expresarte de una manera diferente," dijo Bad Bunny a Billboard.

Anthony le preguntó cuánto tiempo le tomó prepararse. Él se rió. "53 años exactamente. Tomó un poquito pero vale la pena. Espero verme bien."

"La Moda Es Arte" fue el tema de este año. La gala se enfocó en la exhibición "Arte del Vestuario". Beyoncé fue la co-anfitriona.

Esta no fue su primera aparición atrevida. En 2023, se vistió de vampiro cuando el tema era "Karl Lagerfeld: Una Línea de Belleza." Un traje floral de Versace llamó la atención en 2022 para "Glamour Dorado." Su outfit de 2024 rindió homenaje a la herencia puertorriqueña.