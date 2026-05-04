Escucha a Tony y Valerie para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a Chayanne

¡Atención familia Maxima!
Escucha 92.5 Maxima a las 8 A.M. para tu oportunidad de ganar un par de boletos para ver a Chayanne en vivo — ¡una noche que no te puedes perder!
Solo tienes que escuchar la señal a las 8 en punto… cuando escuches la clave, llama y gana. ¡Así de fácil!
SOBRE CHAYANNE
Chayanne es una de las estrellas más icónicas de la música latina, conocido por su carisma, energía en el escenario y una carrera que ha conquistado generaciones.
Desde sus inicios en los años 80, ha lanzado éxitos inolvidables como “Tiempo de Vals,” “Dejaría Todo,” y “Torero,” convirtiéndose en uno de los artistas más queridos del pop latino. Su combinación de romance, ritmo y espectáculo hace que cada concierto sea una experiencia única.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 5/4-5/8/26
- How Winner Is Being Selected: Queue to Call
- When The Winner Is Being Selected: 5/4-5/8/26
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A pair of tickets to Chayanne at Benchmark International Arena on October 30th.
- What is the Value of the Prize: $65.90
- Who Is Providing The Prize: CMN