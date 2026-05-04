Escucha a Tony y Valerie para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a Chayanne

¡Atención familia Maxima!

Escucha 92.5 Maxima a las 8 A.M. para tu oportunidad de ganar un par de boletos para ver a Chayanne en vivo — ¡una noche que no te puedes perder!

Solo tienes que escuchar la señal a las 8 en punto… cuando escuches la clave, llama y gana. ¡Así de fácil!

SOBRE CHAYANNE

Chayanne es una de las estrellas más icónicas de la música latina, conocido por su carisma, energía en el escenario y una carrera que ha conquistado generaciones.

Desde sus inicios en los años 80, ha lanzado éxitos inolvidables como “Tiempo de Vals,” “Dejaría Todo,” y “Torero,” convirtiéndose en uno de los artistas más queridos del pop latino. Su combinación de romance, ritmo y espectáculo hace que cada concierto sea una experiencia única.

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