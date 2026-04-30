Shakira Reflexiona Sobre Su Gira Mundial Las Mujeres Ya No Lloran

Shakira se presentará en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el sábado 2 de mayo de 2026. Ella encabeza Todo Mundo No Rio. Este evento gratuito ha presentado anteriormente a Madonna y Lady Gaga.

Globo transmitirá el concierto en Brasil por televisión y a través de la aplicación Globo Play. La presentación llega después de una serie de conciertos gratuitos masivos de la artista colombiana.

La cantante publicó una carta abierta en el periódico brasileño O Globo sobre su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Escribió que la gira tiene raíces en "uno de los momentos más difíciles de su vida" cuando "todo lo que había construido se derrumbó de una vez", refiriéndose a su separación de su ex pareja.

"Me desperté como una mujer diferente viviendo una vida diferente. Y al día siguiente, todavía tenía que levantarme, hacer el desayuno, llevar a los niños a la escuela, contestar el teléfono, mantener una carrera. La vida no les da un descanso a las mujeres cuando de repente se encuentran solas, cargando con todo", escribió, según Billboard.

Enfatizó que su mensaje no se trataba de venganza o victimización. "Es exactamente lo contrario: es el reconocimiento tranquilo de que llorar ya no es suficiente, que hay niños que mantener, cuentas que pagar, vidas que seguir adelante. Y se puede hacer, y se puede hacer con dignidad".

Durante su gira mundial, se conectó con otras mujeres que compartieron experiencias similares. "Mujeres que estaban solas pero no derrotadas. Y entendí que lo que pensé que era una experiencia profundamente personal era en realidad la biografía compartida de toda una generación de latinas".

La latina de hoy "ha decidido seguir adelante y convertirse en la proveedora de todo", dijo. "Ella es la única proveedora, toma decisiones, lidera, construye proyectos, cría a sus hijos sola si tiene que hacerlo".

Cuando se enteró de que 20 millones de madres solteras en Brasil están criando a sus familias solas, pensó: "Wow, yo soy una de ellas".

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran comenzó el 11 de febrero de 2025. Estableció un récord Guinness como la gira de mayor recaudación de un artista hispano, ganando $421.6 millones en 86 shows. Vendió 3.3 millones de boletos.

La parada final será una residencia de 11 shows en Madrid entre septiembre y octubre de 2026.

La presentación en Copacabana llega después de un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo de 2026. Atrajo a 400,000 personas allí. Ese show la convirtió en la primera artista en llevar tantos asistentes a la plaza.