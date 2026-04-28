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Maluma anuncia el lanzamiento de su séptimo álbum después de dos años de producción

El cantante colombiano Maluma lanzará su séptimo álbum de estudio “Loco x Volver” el 15 de mayo. Este es su primer proyecto completo en tres años. El álbum incluye 14…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Maluma performs onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

El cantante colombiano Maluma lanzará su séptimo álbum de estudio "Loco x Volver" el 15 de mayo. Este es su primer proyecto completo en tres años. El álbum incluye 14 canciones, entre ellas cuatro que ya han estado en las listas de Billboard.

Anunció el proyecto el 27 de abril a través de un video publicado para sus casi 65 millones de seguidores en Instagram. "Loco x Volver" se traduce como "muriendo por regresar".

"He estado trabajando en esto durante dos años, y simplemente no puedo esperar para contarles que viene un nuevo álbum. No tienen idea — la felicidad, la emoción que siento ahora mismo — de finalmente poder compartir esta noticia con ustedes sobre un proyecto en el que he estado trabajando durante años. Por fin lo van a poder ver; van a conocer esta nueva versión mía—quién soy ahora y la mentalidad que tengo actualmente," le dijo Maluma a Billboard.

"1+1" con Kany García alcanzó el No. 1 en las listas de Billboard Tropical Airplay y Latin Airplay esta semana. Esta es su primera canción en llegar al No. 1 en Tropical Airplay desde el remix de "Felices los 4" en 2017.

Otras tres canciones ya lanzadas aparecen en el álbum. "Botero" con Arcángel y NTG llegó al No. 22 en Billboard Hot Latin Songs. "Con el Corazón" cuenta con la participación del fallecido Yeison Jiménez, quien murió en 2023. "Pa' La Seca" con Ryan Castro completa los lanzamientos adelantados.

"Se titula 'Loco x Volver' porque extrañaba a Juan Luis (su nombre real); extrañaba mi verdadera esencia, ese niño soñador, y ahora, estoy de vuelta. Ahora estoy bien; me siento fuerte, feliz y emocionado. Este es un álbum que me ayudó a sanar, y sin duda, es el proyecto más personal que he creado. Este es un momento muy especial para mí—uno que espero que resuene con todos ustedes—un álbum que verdaderamente representa mis raíces y mi cultura," dijo.

"Don Juan" salió en 2023 y debutó en el No. 1 en la lista de Billboard Top Latin Albums. Antes de eso, "Papi Juancho" salió en 2020, alcanzando el No. 2 en la misma lista.

La portada del álbum muestra a la estrella colombiana cuando era niño. Un comunicado de prensa describió el trabajo como "un viaje musical profundamente personal que mezcla géneros, emociones y colaboraciones de alto nivel".

Sus álbumes anteriores incluyen "11:11" en 2019, "F.A.M.E." en 2018, "Pretty Boy, Dirty Boy" en 2015, y "Magia" en 2012. El video del anuncio presentó guitarra acústica, contrastando con la producción pulida de lanzamientos anteriores.

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Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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