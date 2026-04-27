Becky G Rinde Homenaje a Selena Quintanilla con Sonido de Rock

Becky G cantó "Dreaming of You" de Selena Quintanilla en la ceremonia de Mujeres Latinas en la Música 2026 de Billboard. Esto fue cuando recibió el Premio de Impacto Global. Llevaba un vestido blanco de lentejuelas con un pañuelo a juego en la cabeza.

Un guitarrista le dio a la canción un toque de rock en la segunda mitad. La presentación tuvo mucha energía. Ella le habló al público en español durante el show.

"Hablando de soñar, para todos los soñadores aquí y en casa, quiero que sepan que lo más importante es seguir soñando," les dijo la artista a los asistentes.

Recibió el Premio de Impacto Global de Mujeres Latinas en la Música de Billboard en la ceremonia. Su discurso de aceptación mezcló español e inglés. Las lágrimas le corrían por la cara mientras hablaba.

"Obviamente, Selena Quintanilla fue una gran inspiración para mí. Alguien que nos mostró que no tenemos que escoger entre culturas o idiomas, y que podemos ser todas ellas a la vez," dijo entre lágrimas a Rolling Stone.

Mencionó a la activista feminista Dolores Huerta en sus comentarios. El trabajo de Huerta con mujeres e inmigrantes recibió elogios de la galardonada.

"Alguien que, por muchas décadas, ha dedicado su vida al activismo, luchando contra las injusticias que enfrentan las mujeres y los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Ese tipo de impacto va mucho más allá de cualquier escenario," dijo la homenajeada.

Cerró con un mensaje para las mujeres del público. Las mujeres y las niñas necesitaban escuchar que sus voces tienen valor.

"Sus voces importan, no tienen que hacerse pequeñas. Solo sean ustedes mismas. Merecemos soñar sin límites," dijo.