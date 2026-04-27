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Adidas Lanza Camisetas para Mascotas para la Copa Mundial FIFA 2026

Adidas acaba de lanzar una línea de ropa para mascotas relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026. Ahora tu perro o gato puede usar camisetas que son iguales a las…

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 02: Detail of the FIFA World Cup 2026 Match Ball "Trionda" at Brooklyn Bridge Park on October 02, 2025 in New York City. (Photo by Sarah Stier/Getty Images)
(Photo by Sarah Stier/Getty Images)

Adidas acaba de lanzar una línea de ropa para mascotas relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026. Ahora tu perro o gato puede usar camisetas que son iguales a las de los equipos.

La línea incluye versiones para mascotas basadas en las camisetas oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026. México, Colombia, Argentina y Japón están incluidos. Los escudos de las federaciones y los logos de la marca vienen con transferencia térmica para que sean más cómodos. Hay diferentes tamaños para distintos animales.

¿Dónde las puedes conseguir? Estarán disponibles en Norteamérica, Latinoamérica y algunos mercados de Asia. Japón las tendrá. También China, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Las ventas empiezan el 1 de mayo en las tiendas de la marca, tiendas minoristas y en línea a través de adidas.com/us/federations-soccer.

¿El precio? $35 por camiseta.

Este es el primer lanzamiento de una colección para mascotas en estas regiones. La compañía ha vendido productos para mascotas antes, pero solo en Asia.

El lanzamiento está conectado con los preparativos para el torneo del 2026. Los dueños de mascotas en estos países ahora pueden vestir a sus amiguitos peludos con los colores de sus equipos.

Los fanáticos que quieren incluir a sus mascotas en las celebraciones de la Copa Mundial ahora tienen opciones. Tu compañero animal puede usar los mismos diseños que tú.

Los elementos del diseño son iguales a las camisetas para humanos. Los logos con transferencia térmica reemplazan los parches cosidos, haciendo que las prendas sean más cómodas para los animales.

FIFA World Cup
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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