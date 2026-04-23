Vestida para Deslumbrar: Los Looks Más Impactantes de Karol G en la Alfombra Roja

Desde galas en Miami hasta el escenario de los Latin GRAMMYs, Karol G siempre capta la atención con vestidos atrevidos y vanguardistas que fusionan el glamour clásico con un toque moderno y esculpido. Ya sea brillando en alta costura metálica o haciendo una declaración con siluetas vibrantes que resaltan sus curvas, cada look refleja su evolución de estilo sin miedo y su presencia de superestrella. Adéntrate en esta selección curada de sus momentos más inolvidables en la alfombra roja—donde cada entrada es icónica y cada detalle deslumbra.

MIAMI, FLORIDA - MARCH 20: Karol G attends Karol G's Con Cora Foundation's Con Cora Land Benefit Gala at Vizcaya Museum & Gardens on March 20, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images)

Glamour Líquido: Karol G Brilla en Alta Costura Plateada

Karol G impactó con un vestido de alta costura plateado líquido de Celia Kritharioti, con cuello halter, un corte lateral, y una silueta drapeada que fluía en una falda larga y fluida—puro Glamour Vintage. Nos encanta que completó esta obra maestra brillante con una cartera con forma de loro de Judith Leiber llena de brillos. Lució esta pieza hermosa en la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Con Cora de Karol G, celebrada en el Museo y Jardines Vizcaya en marzo de 2026 en Miami, Florida.

NEWARK, NEW JERSEY - SEPTEMBER 12: Karol G attends the 2023 Video Music Awards at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Noam Galai/Getty Images for MTV)

Glamour Casi Desnudo: Karol G Impacta en Alta Costura Transparente

Karol G llamó la atención con un vestido de alta costura de encaje transparente color nude de Ashi Studio, con una silueta de sirena sin mangas que resalta las curvas y un brillo perlado, abrazando la atrevida tendencia del "vestido desnudo" con una declaración audaz en la alfombra roja. Completó este atuendo impresionante con zapatos de Amina Muaddi y joyería de Jacob & Co.

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 14: EDITORIAL USE ONLY Karol G attends the 25th Annual Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Sueño Turquesa: Karol G Resplandece en Glamour Versace

En la 25ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY Awards en 2024, Karol G deslumbró con un vibrante vestido turquesa de Atelier Versace con un escote halter profundo y una silueta que resalta las curvas, elevado por un sostén estilo malla de cadenas brillante. Completó el look con tacones a juego de René Caovilla.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Karol G attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Fantasía de Hada: El Encantador Debut de Karol G en la Met Gala

Karol G cautivó con un vestido transparente con incrustaciones de cristales de Marc Jacobs con una silueta estructurada hasta el piso, transformándose en un hada caprichosa con detalles brillantes y ondas platinadas. Para rematar este look mágico, Karol G lució una diadema brillante y orejas puntiagudas de hada que dieron vida a un glamour soñador inspirado en la fantasía.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 31: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Karol G attends the 68th GRAMMY Awards Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Avery Lipman and Monte Lipman at The Beverly Hilton on January 31, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Reacción en Cadena: Karol G Llama la Atención en Alta Costura Atrevida

Karol G impactó con un vestido negro de alta costura con un diseño atrevido sin espalda, aberturas altas dramáticas, y detalles de cadenas plateadas en cascada desde el cuello hasta la muñeca, ofreciendo un look elegante y vanguardista estilizado a la perfección por Brett Alan Nelson.

Colombian singer Karol G attends the Vanity Fair Oscar Party at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in Los Angeles on March 15, 2026. (Photo by Jean Baptiste Lacroix / AFP via Getty Images)

Brillo Esculpido: El Momento de Alta Costura Metálica de Karol G