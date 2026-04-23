Leyendas, Drama y Dinastías: La Era de la Copa Mundial (1982–2026)

Desde 1982 hasta el próximo torneo de 2026, la Copa Mundial de la FIFA se ha convertido en un verdadero espectáculo global, combinando drama inolvidable con jugadores icónicos y naciones poderosas. Esta era introdujo formatos expandidos, audiencias televisivas mundiales y momentos legendarios de estrellas como Diego Maradona, Zinedine Zidane y Lionel Messi. Los equipos europeos y sudamericanos continuaron dominando, mientras que surgieron nuevos campeones y el torneo alcanzó una popularidad global sin precedentes. A continuación, un vistazo a cada Copa Mundial desde 1982 hasta la próxima competencia de 2026, incluyendo las ubicaciones de los partidos finales y los ganadores.