¡Dale Play! Lo Mejor del Streaming Latino
Desde dramas intensos hasta los estrenos más comentados, hay una ola de historias latinas que están brillando en tus plataformas de streaming favoritas—perfectas para tu próxima maratón. Aquí te dejamos…
Desde dramas intensos hasta los estrenos más comentados, hay una ola de historias latinas que están brillando en tus plataformas de streaming favoritas—perfectas para tu próxima maratón. Aquí te dejamos algunos títulos que vale la pena agregar a tu lista ahora mismo:
- Netflix – Griselda
- Sofía Vergara se transforma en este drama criminal inspirado en la vida real de la reina del cartel Griselda Blanco, ganándose elogios por su actuación dramática.
- https://www.netflix.com
- Amazon Prime Video – Sayen: La Cazadora
- Esta secuela llena de acción continúa la historia de una heroína mapuche luchando contra la explotación corporativa, mezclando profundidad cultural con aventura de alto riesgo.
- https://www.primevideo.com
- Hulu – La Máquina
- Gael García Bernal y Diego Luna se reúnen en esta serie dramática de boxeo sobre un peleador acabado buscando una última oportunidad de gloria, ya generando elogios de la crítica.
- https://www.hulu.com
- Disney+ – Siempre Fui Yo – Temporada 2
- La exitosa serie colombiana de misterio y música regresa con más secretos, romance y actuaciones pegajosas de Karol Sevilla.
- https://www.disneyplus.com
- Apple TV+ – Familia de Medianoche
- Inspirada en el aclamado documental, este nuevo drama sigue a una familia que maneja un servicio de ambulancias en la Ciudad de México navegando el caos, la ética y la supervivencia.
- https://tv.apple.com
- Paramount+ – Los Enviados – Temporada 2
- Este thriller sobrenatural del director Juan José Campanella continúa su escalofriante investigación sobre milagros y misterios dentro de la Iglesia Católica.
- https://www.paramountplus.com
- Peacock – El Conde: Amor y Honor
- Una adaptación moderna en español de El Conde de Montecristo trae romance, venganza e intriga a este cuento clásico.
- https://www.peacocktv.com
- HBO Max – Como Agua Para Chocolate
- Esta serie visualmente impresionante reimagina la querida novela con una narrativa rica, romance y realismo mágico, ya ganándose fuertes reacciones del público.
- https://www.max.com
- Prime Video – Señorita 89
- Este drama oscuro y aclamado por la crítica revela la fachada glamorosa de un concurso de belleza para mostrar secretos y supervivencia en el México de los años 80.
- https://www.primevideo.com
Ya sea que estés de humor para un drama que te mantenga al borde del asiento o un romance épico, estas historias latinas te ofrecen algo inolvidable. Agarra tu control remoto—tu próxima obsesión está a solo un clic de distancia.
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.