Rosalía Nombrada Mujer del Año en Billboard Latin Women in Music 2026

Rosalía recibirá el honor de Mujer del Año en la ceremonia de Billboard Latin Women in Music 2026. Billboard y Telemundo hicieron el anuncio el 20 de abril.

La ceremonia se transmite en vivo a las 9 p.m. ET el 23 de abril por Telemundo. Chiquis será la presentadora. El especial de dos horas también se puede ver por Peacock y la aplicación de Telemundo.

La cantante española tiene siete éxitos número 1 en la lista Latin Airplay. También ha logrado nueve posiciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs y nueve entradas en el Billboard Hot 100.

"Rosalía ha empujado constantemente los límites de la música en español, mezclando la tradición con innovación audaz y cautivando audiencias en todo el mundo," dijo un comunicado de prensa.

Canciones como "Con Altura," "Despechá," "Yo x Ti, Tú x Mi," y "La Fama" la han convertido en una presencia constante en diferentes rankings de Billboard. Ha alcanzado múltiples listas con estas canciones.

LUX, su álbum más reciente, debutó en el número 1 en cinco listas diferentes en noviembre. Estas incluyen Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums. El lanzamiento también llegó al número 4 en el Billboard 200—su primera posición en el top 10 de esa lista.

"Su último álbum consolida aún más su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y reforzando su reputación como líder creativa visionaria," dijo el comunicado de prensa.

Otras siete mujeres recibirán honores en la ceremonia. Becky G recibirá el Premio Impacto Global. Gloria Trevi recibe el Premio Trayectoria. Ivy Queen se lleva a casa el Premio Pionera.

Joy será honrada con el Premio Espíritu de Cambio, mientras que Julieta Venegas recibe el Premio Excelencia Artística. Lola Índigo recibirá el Premio Evolución. Young Miko completa la lista con el Premio Imparable.

Ocho presentadores aparecerán. La lista incluye a Carlota Vizmanos, David Bisbal, Feid, Jessica Carrillo, Justina Machado, Natalia Lafourcade, Natti Natasha y Villano Antillano.