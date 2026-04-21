Dos Cantantes Populares Anunciaron Nuevas Giras con Paradas en Florida

Karol G anunció las fechas de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" el martes 21 de abril. Tiene programados 39 shows por Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La parte norteamericana arranca el 24 de julio en Soldier Field en Chicago. Va a presentarse en el SoFi Stadium en Los Ángeles. El MetLife Stadium en Nueva York también tendrá un show. Y el Hard Rock Stadium en Miami igual. Traerá el espectáculo a Tampa en el Raymond James Stadium el 29 de octubre.

La cantante hizo el anuncio cuatro días después de ser la estrella principal del Festival de Música y Artes de Coachella Valley el domingo 17 de abril. Las pantallas del evento mostraron "Nos vamos de tour" cuando compartió la noticia con el público.

"Durante los últimos seis meses, gran parte de mi vida giró en torno a este momento," le dijo Karol G a Billboard. "Cada día, cada decisión, cada esfuerzo y cada noche sin dormir compartieron un solo propósito: entregar algo digno de representar a nuestra gente, y todo lo que siempre hemos soñado mostrarle al mundo."

Los conciertos promocionan su álbum "Tropicoqueta," que llegó al No. 1 en la lista de Top Latin Albums en junio. Las entradas salen a la venta el lunes 27 de abril a través de Ticketmaster.

Su gira anterior generó $313.3 millones en 2024. Esa serie "Mañana Será Bonito" incluyó 65 shows y vendió 2.3 millones de entradas.

El calendario de 2026 marca su primera gira desde que terminó esa serie. Todavía no ha revelado detalles sobre los artistas de apertura o invitados.

Los fans pueden esperar una producción a nivel de estadio si su reciente presentación en Coachella es alguna indicación. Ese show incluyó escenarios elaborados y efectos visuales.

Otro Concierto Que Esperar

El cantante puertorriqueño Chayanne traerá su show a lugares en Estados Unidos para 22 presentaciones en el otoño de 2026. Su gira Bailemos Otra Vez arranca el 28 de agosto en Milwaukee. Termina el 31 de octubre en Orlando en el Kia Center.

Cardenas Marketing Network producirá estos conciertos. Chicago, Atlanta, Houston, Las Vegas y Miami están todos incluidos en la lista.

Su parte de 2024 de esta misma gira generó $87.6 millones en 63 fechas por Norte y Latinoamérica. Esa cifra quedó en el No. 29 en las listas de Billboard Boxscore Top Tours Year-End 2025.

La gira toma su nombre del álbum del artista de 2023, que debutó en el No. 3 en la lista de Latin Pop Albums.

"Esta es la última oportunidad de ver a Chayanne presentarse con la pasión y excelencia que ha impulsado su éxito internacional," dijo un comunicado de prensa a Billboard.

El álbum incluye "Bailando Bachata," que llegó al No. 1 en las listas de Latin Airplay y Tropical Airplay en 2023. El sencillo ayudó a impulsar las ventas de entradas para las presentaciones iniciales de 2024-2025.

Las entradas salen en preventa a las 10 a.m. hora local el 23 de abril. La venta general comienza a las 10 a.m. hora local el 24 de abril.