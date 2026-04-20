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Karol G Suelta Bombazo de Gira Después de su Histórico Momento en Coachella

Karol G no se está deteniendo después de hacer historia—está subiendo de nivel. Recién salida de su histórica presentación como cabeza de cartel en Coachella 2026, la superestrella global sorprendió…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Karol G attends the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Karol G no se está deteniendo después de hacer historia—está subiendo de nivel. Recién salida de su histórica presentación como cabeza de cartel en Coachella 2026, la superestrella global sorprendió a sus fans con un anuncio importante: oficialmente viene una gira completamente nueva.

Según Billboard, la revelación llegó durante su momento en Coachella, donde se convirtió en la primera latina en encabezar el icónico festival—un logro que ya tenía a los fans emocionadísimos. Pero no se quedó solo en hacer historia. Aprovechó el momento para adelantar lo que viene, confirmando que pronto estará de gira nuevamente.

El momento no podría ser más grande. Coachella 2026 ha sido uno de los festivales más comentados en los últimos años, presentando cabezas de cartel como Justin Bieber y Sabrina Carpenter junto a Karol G. Y su presentación no fue simplemente otro show—fue una celebración de la música latina, la cultura y la influencia global que consolidó su estatus como una de las artistas más grandes del mundo hoy en día.

Aunque los detalles sobre la próxima gira todavía están guardados bajo llave, el anuncio por sí solo ha generado una anticipación masiva. Después de una presentación que definió su carrera y un histórico puesto como cabeza de cartel, Karol G claramente está entrando en una nueva era—y está trayendo a sus fans en el viaje.

Si Coachella fue alguna indicación, este próximo capítulo va a ser más grande, más fuerte e imposible de ignorar.

Karol G
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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