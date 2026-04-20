Escucha a Tony y Valerie para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para el Florida Aquarium.

¿Ya te enteraste? The Florida Aquarium lanza su primer “Penguin Waddle Week,” una Semana de Contoneo de Pingüinos—¡sí, pingüinos reales en acción! Sintoniza toda la semana a las 7-a. m. para tener la oportunidad de ganar.

• Todo sucede del 20 al 26 de abril, celebrando el Día Mundial del Pingüino y creando conciencia sobre su protección. • Esto es lo que puedes esperar durante este evento de toda la semana:

o Desfiles diarios de pingüinos africanos a partir de las 2:45 p.m., con actividades previas desde las 2:30

o Encuentros cercanos con los animales más populares del Acuario, cara a cara o Horario extendido para que explores por más tiempo

o Música en vivo, entretenimiento ¡y mucho más!

Con menos de 20,000 pingüinos africanos en estado silvestre, tu visita apoya directamente los esfuerzos de conservación y el propósito compartido de proteger la vida marina. ¡Compra tus boletos hoy! Más información

• Planifica tu visita ahora en F-L-aquarium punto org.

• Y recuerda: cada visita ayuda a proteger la vida marina, financiar esfuerzos de conservación e inspirar a la próxima generación de defensores del océano.

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