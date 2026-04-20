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Don Omar: El Rey Que Llevó el Reggaeton al Mundo Entero

Don Omar, nacido como William Omar Landrón Rivera en Puerto Rico, es reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia del reggaeton. Su carrera ha ayudado a…

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 22: Don Omar performs onstage during Univision's 36th Premio Lo Nuestro at Kaseya Center on February 22, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Ivan Apfel/Getty Images)
(Photo by Ivan Apfel/Getty Images)

Don Omar, nacido como William Omar Landrón Rivera en Puerto Rico, es reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia del reggaeton. Su carrera ha ayudado a transformar el género de un sonido regional a una fuerza cultural global.  

El camino de Omar en la música comenzó desde joven, cuando cantaba en la iglesia antes de hacer la transición a presentaciones nocturnas y eventualmente trabajar como corista. Su gran despegue llegó en 2003 con su álbum debut The Last Don, que logró un éxito comercial masivo y le ganó importantes premios de la industria. La popularidad del álbum—impulsada por éxitos como "Dale Don Dale" y "Dile"—cementó su lugar como una estrella en ascenso en la música latina.  

5 Canciones Icónicas y Momentos de su Carrera 

  • "Dale Don Dale" (2003) – El éxito que lanzó su carrera al estrellato.  
  • "Dile" (2003/2004) – Uno de sus primeros grandes éxitos internacionales.  
  • "Angelito" (2006) – Sencillo que llegó a lo más alto de las listas de King of Kings.  
  • Lanzamiento de King of Kings (2006) – Álbum histórico que dominó las listas y redefinió el alcance global del reggaeton.  
  • "Danza Kuduro" (2010) – Éxito mundial que apareció en Rápidos y Furiosos 5 y se convirtió en un himno definitivo de la música latina. 

En 2006, Don Omar elevó su carrera a nuevas alturas con King of Kings, un álbum que encabezó las listas latinas y se convirtió en uno de los lanzamientos de reggaeton más exitosos de todos los tiempos. Su habilidad para mezclar el reggaeton con otros estilos continuó con álbumes como iDon (2009) y Meet the Orphans (2010), que incluyó el éxito mundial "Danza Kuduro".  

Más allá de la música, Don Omar se ha expandido a la actuación, apareciendo en la franquicia de Rápidos y Furiosos (Fast & Furious (2009), Fast Five (2011), y Fast & Furious 6 (2013), y ha influenciado a innumerables artistas en toda la música latina. Su trabajo con su disquera, Orfanato Music Group, también ayudó a introducir nuevos talentos a la industria.  

A pesar de anunciar su retiro en 2017, Don Omar ha continuado lanzando música y presentándose en vivo, demostrando su relevancia duradera. Su legado está definido por la innovación, el éxito en las listas de popularidad, y un impacto duradero en la popularidad global del reggaeton. 

Don OmarEvergreen
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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