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Pedro Pascal está luciendo looks de alta moda en su nuevo papel

Pedro Pascal no solo está dominando Hollywood—oficialmente está entrando en su era de moda, y está llamando la atención por todos lados. Según Remezcla, el último movimiento del actor demuestra…

Jen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - JULY 24: Pedro Pascal attends The Fantastic Four: First Steps Penn Plaza Celebratory Event at Penn Plaza Pavilion on July 24, 2025 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images for Disney)
(Photo by Noam Galai/Getty Images for Disney)

Pedro Pascal no solo está dominando Hollywood—oficialmente está entrando en su era de moda, y está llamando la atención por todos lados. Según Remezcla, el último movimiento del actor demuestra que su evolución de estilo no es casualidad—es un momento total.

Pascal ha asumido un papel importante como embajador de la casa Chanel, señalando un cambio de favorito de la alfombra roja a un verdadero ícono de la moda. Esta asociación llega después de una serie de apariciones destacadas, donde ha apostado por looks atrevidos y bien cortados que balancean la elegancia clásica con un toque moderno.

Lo que hace que esta era sea tan fascinante es lo natural que le queda. Pascal no solo está usando piezas de diseñador—está encarnando una vibra que se siente sin esfuerzo, segura y completamente suya. Desde apariciones en primera fila en desfiles de moda hasta outfits virales en ceremonias de premios, ha construido calladamente una reputación como una de las estrellas de estilo más emocionantes del momento.

Este nuevo papel también refleja un cambio más amplio en la moda misma. Las marcas de lujo están cada vez más abrazando a actores y figuras culturales que aportan personalidad y autenticidad a su imagen—y Pascal cumple con todos los requisitos. Su mezcla de carisma, talento y encanto amado por el internet lo convierte en una elección destacada para una marca que busca mantenerse relevante mientras honra su legado.

En resumen: esto no es solo un trabajo de moda de una sola vez. Es una señal de que la influencia de Pedro Pascal se está expandiendo mucho más allá de la pantalla—y si sus looks recientes son alguna indicación, apenas está comenzando.

Pedro Pascal
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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