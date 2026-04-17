Pedro Pascal está luciendo looks de alta moda en su nuevo papel

Pedro Pascal no solo está dominando Hollywood—oficialmente está entrando en su era de moda, y está llamando la atención por todos lados. Según Remezcla, el último movimiento del actor demuestra que su evolución de estilo no es casualidad—es un momento total.

Pascal ha asumido un papel importante como embajador de la casa Chanel, señalando un cambio de favorito de la alfombra roja a un verdadero ícono de la moda. Esta asociación llega después de una serie de apariciones destacadas, donde ha apostado por looks atrevidos y bien cortados que balancean la elegancia clásica con un toque moderno.

Lo que hace que esta era sea tan fascinante es lo natural que le queda. Pascal no solo está usando piezas de diseñador—está encarnando una vibra que se siente sin esfuerzo, segura y completamente suya. Desde apariciones en primera fila en desfiles de moda hasta outfits virales en ceremonias de premios, ha construido calladamente una reputación como una de las estrellas de estilo más emocionantes del momento.

Este nuevo papel también refleja un cambio más amplio en la moda misma. Las marcas de lujo están cada vez más abrazando a actores y figuras culturales que aportan personalidad y autenticidad a su imagen—y Pascal cumple con todos los requisitos. Su mezcla de carisma, talento y encanto amado por el internet lo convierte en una elección destacada para una marca que busca mantenerse relevante mientras honra su legado.