Gloria Trevi y Lola Indigo serán homenajeadas en Billboard Latin Women in Music 2026

Gloria Trevi y Lola Indigo serán celebradas en la cuarta edición anual de Billboard Latin Women in Music 2026 por su influencia en la industria musical. El anuncio fue hecho por Billboard y Telemundo el 13 de abril.

Este evento es un especial de dos horas que se transmitirá en vivo por Telemundo el 23 de abril a las 9 p.m. hora del este. También estará disponible en Peacock y la aplicación de Telemundo. El show pone en el centro de atención a "las artistas latinas que están impulsando cambios significativos y promoviendo la inclusión en toda la industria musical", según se indica en el comunicado de prensa.

Gloria Trevi recibirá el premio Lifetime Achievement (Trayectoria). Su carrera está marcada por momentos clave y numerosos éxitos. Tiene 12 entradas en la lista Hot Latin Songs, incluyendo "Cinco Minutos" y "Pelo Suelto". Trevi también cuenta con 11 entradas en Top Latin Albums, con cuatro números 1: Gloria en 2011, El Amor en 2015, Inmortal en 2016, y Versus con Alejandra Guzmán en 2017.

En una declaración, Trevi compartió su agradecimiento: "En este momento de mi vida, recibir este reconocimiento me llena de fuerza y gratitud. Este honor me confirma que todo lo que llega en la vida debe ser recibido con trabajo honesto y positividad. El odio se vence con amor, y la música es algo que amo", dijo Gloria Trevi a Billboard.

Lola Indigo recibirá el premio Evolution (Evolución) por su crecimiento continuo y reinvención creativa. Ganó fama en Operación Triunfo y dejó su huella en el pop español con grandes éxitos y presentaciones. Su canción "High" con Maria Becerra y Tini alcanzó el número 2 en el Billboard Argentina Hot 100 en 2020, votada como "Mejor Remix Latino del Verano" por los lectores de Billboard.

Una declaración del comunicado de prensa sobre Indigo describe: "Su trayectoria ejemplifica resiliencia, toma de riesgos y evolución constante, demostrando que el verdadero éxito no solo radica en la longevidad sino en desafiar y elevar continuamente su arte".

Otras homenajeadas incluyen a Becky G con el premio Global Impact (Impacto Global), Ivy Queen como Pionera, Joy por Spirit of Change (Espíritu de Cambio), Julieta Venegas por Artistic Excellence (Excelencia Artística), y Young Miko como Artista Imparable. La ganadora del premio Woman of the Year 2026 (Mujer del Año 2026) será anunciada pronto.