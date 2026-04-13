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Los Mejores Momentos de la Histórica Presentación de Karol G en Coachella

Karol G logró algo increíble en Coachella, convirtiéndose en la primera mujer latina en encabezar el festival el 12 de abril de 2026. Su presentación en el escenario principal de…

Jen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Karol G attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair)
(Photo by Amy Sussman/Getty Images for Vanity Fair)

Karol G logró algo increíble en Coachella, convirtiéndose en la primera mujer latina en encabezar el festival el 12 de abril de 2026. Su presentación en el escenario principal de Coachella captó muchísima atención.

Carolina Giraldo, conocida como Karol G, es de Medellín, Colombia. Su histórica aparición no solo emocionó al público sino que también celebró el orgullo latino.

El show comenzó más tarde de lo esperado, arrancando a las 10:25 p.m. en lugar de las 9:55 p.m. El retraso se debió a la construcción de un escenario bien elaborado que parecía una cueva, con escaleras y rocas que necesitaron bastante trabajo de preparación.

El espectáculo comenzó con una apertura bien emotiva. Se presentó la historia de una niña callada que se convierte en una mujer fuerte, destacando temas de empoderamiento, amistad y éxito. Esto resonó profundamente con el público.

Abrió su presentación con "Latina Forever," un éxito del 2025. Como 20 bailarines se le unieron, vestidos de dorado, lentejuelas y pieles. El escenario vibró con energía mientras los fans ondeaban banderas de países de Sur y Centroamérica. La celebración cultural continuó con canciones como "Un Gatito Me Llamó" y "Oki Doki."

La inclusión de sonidos de mariachi y presentaciones animadas de artistas invitados le añadieron más emoción.

Uno de los momentos más destacados del show fueron los invitados especiales. Hubo mucha especulación sobre quién acompañaría a Karol G en su histórica presentación en Coachella. No nos sorprendió para nada cuando vimos a Becky G subir al escenario para cantar la colaboración del 2022 "MAMIII." También se le unió la estrella pop puertorriqueña-cubana Mariah Angeliq, con las dos mujeres haciendo una versión bien candente de "EL MAKINON". Karol luego bajó el ritmo con una balada inédita, "Después de ti," con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex en la guitarra.

El orgullo latino estuvo presente durante todo el show. En un momento bien emotivo, Karol G se dirigió al público. Expresó orgullo por su logro histórico pero señaló la larga espera por el reconocimiento en Coachella. "Soy Carolina Giraldo de Medellín, Colombia. Hoy, soy la primera mujer latina en encabezar Coachella. Estoy feliz y orgullosa. Pero, se siente tarde." Honró a los legendarios artistas latinos que vinieron antes que ella y dedicó su presentación a su comunidad y cultura. Se nos puso la piel de gallina cuando todas las banderas de Sur y Centroamérica ondeaban en el escenario. "Estoy muy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros. Unidad, resistencia, un espíritu fuerte — y no hacemos esto porque queremos sacar a todos. Hacemos esto porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra música."

La noche fue tanto un triunfo personal para Karol G como una celebración más amplia de la herencia latina. Su presentación se destaca como un momento memorable en la historia de Coachella.

CoachellaKarol G
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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