Anitta Brilla en su Debut en ‘Saturday Night Live’ con Canciones Nuevas de su Próximo Álbum

Anitta hizo su primera gran aparición como invitada musical en "Saturday Night Live" (SNL) el 11 de abril, presentando dos canciones de su próximo álbum, "Equilibrium." Estuvo acompañada por el anfitrión Colman Domingo durante el episodio.

La cantante brasileña comenzó con "Choka Choka," una colaboración bien animada con Shakira, durante su primera presentación. Anitta llevaba un outfit marrón bien elegante, mientras que sus bailarines combinaban con el look. Luces intermitentes y una banda en vivo crearon el ambiente. Su cara se iluminó cuando la voz de Shakira sonó por los parlantes.

Para su siguiente canción, Anitta interpretó "Varias Quejas." Llevaba un vestido morado precioso, rodeada de vegetación exuberante en el escenario. La presentación fue muy sentida, realzada por una banda en vivo.

Nacida como Larissa de Macedo Machado, Anitta es de Río de Janeiro. Ampliamente reconocida como artista brasileña, su éxito "Envolver" llegó al número tres en la lista Billboard Hot Latin Songs en 2022. También ha aparecido en eventos importantes como Coachella.

"Equilibrium," su álbum tan esperado, saldrá el 16 de abril a través de Republic Records, después del álbum "Funk Generation" de 2024. Ese álbum fue nominado para Mejor Álbum de Pop Latino en los Premios Grammy 2025.

Recientemente, lanzó un sencillo titulado "Pinterest," ofreciendo una vibra acústica inspirada en bossa nova. Anitta lo grabó tanto en español como en portugués.