92.5 Maxima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma

xima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma EN VIVO! No te pierdas a uno de los artistas más grandes del momento, llevando los corridos tumbados a otro nivel
Peso Pluma se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música latina actual.
- Líder del movimiento de corridos tumbados
- Éxitos globales como “Ella Baila Sola,” “La Bebé (Remix),” y “PRC”
- Ha dominado listas como Billboard y plataformas digitales
Su estilo único mezcla regional mexicano con sonidos modernos, creando una vibra que conecta con millones de fans en todo el mundo.
Contest Rules:
- How To Enter: Listen To Win
- Dates Of Contest: 4/13-4/17/26
- How Winner Is Being Selected: Queue to Call
- When The Winner Is Being Selected: 4/13-4/17/26
- How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
- Age Of Entrants: 18+
- How Many Winners Are Being Selected: 5
- What The Prize Is: A pair of tickets to see Peso Pluma @ Benchmark International Arena on 4/18/2026
- Prize Value: $60
- Who Is Providing The Prize: Live Nation