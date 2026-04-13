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92.5 Maxima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma

xima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma EN VIVO! No te pierdas a uno de los artistas más grandes del momento, llevando los corridos tumbados a…

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xima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma EN VIVO! No te pierdas a uno de los artistas más grandes del momento, llevando los corridos tumbados a otro nivel

Peso Pluma se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música latina actual.

  • Líder del movimiento de corridos tumbados
  • Éxitos globales como “Ella Baila Sola,” “La Bebé (Remix),” y “PRC”
  • Ha dominado listas como Billboard y plataformas digitales

Su estilo único mezcla regional mexicano con sonidos modernos, creando una vibra que conecta con millones de fans en todo el mundo.

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 4/13-4/17/26
  • How Winner Is Being Selected: Queue to Call
  • When The Winner Is Being Selected: 4/13-4/17/26
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 5
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Peso Pluma @ Benchmark International Arena on 4/18/2026
  • Prize Value: $60
  • Who Is Providing The Prize: Live Nation

peso pluma
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