92.5 Maxima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma

xima tiene tu par de boletos para ver a Peso Pluma EN VIVO! No te pierdas a uno de los artistas más grandes del momento, llevando los corridos tumbados a otro nivel

Peso Pluma se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música latina actual.

Líder del movimiento de corridos tumbados

Éxitos globales como “Ella Baila Sola,” “La Bebé (Remix),” y “PRC”

Ha dominado listas como Billboard y plataformas digitales

Su estilo único mezcla regional mexicano con sonidos modernos, creando una vibra que conecta con millones de fans en todo el mundo.

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