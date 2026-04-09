J Balvin y Ryan Castro Anuncian el Álbum ‘Omerta’

J Balvin y Ryan Castro se están preparando para lanzar su álbum conjunto, 'Omerta,' el 7 de mayo, que casualmente es el cumpleaños de Balvin. Esta colaboración es su primer proyecto juntos y un momento importante en sus carreras como pareja musical.

Ambos artistas, que son de Medellín, Colombia, han estado pasando mucho tiempo juntos este año y se les ha visto seguido en eventos importantes. Se presentaron en los Grammys y subieron al escenario en Premio lo Nuestro 2026. Su colaboración ya ha dado como resultado sencillos como "Tonto" y "Pal Agua."

'Omerta' incluye diez canciones, con colaboraciones de artistas como Eladio Carrión y DJ Snake. El álbum tiene temas como "Una a La Vez," "Dalmation," "Melo," y la canción que le da título "Omerta," enriquecido por el trabajo de producción de SOG, el productor de Castro.

Este álbum es un tributo a sus raíces de Medellín, con el comunicado de prensa describiéndolo como una "crónica de familia, valores y código." Este homenaje habla de valores culturales profundamente arraigados. El comunicado señaló, "J Balvin y Ryan Castro viven el código detrás [del álbum]: cada verso y ritmo guiado por la lealtad, el respeto y el peso de la palabra de uno," según mencionaron a Rolling Stone.

El avance del álbum muestra personalidades conocidas como Sofía Vergara, Marlon Moreno y Valentina Ferrer. Su tema está inspirado en películas clásicas de gánsteres como 'El Padrino,' 'Scarface' y 'Pulp Fiction.' En el avance, Balvin y Castro visten trajes elegantes, destacando temas de lealtad y lujo.

Este proyecto se describe como algo más que una colaboración musical—se trata de "crear algo duradero, definido por una base compartida que le da significado a la música." Los elementos visuales y temáticos enfatizan las conexiones con Medellín, canalizando un estilo inspirado en películas clásicas.

Los fanáticos están esperando con ansias el lanzamiento del 7 de mayo. Se espera que la mezcla de influencias de Medellín con elementos globales entregue algo fresco y emocionante.