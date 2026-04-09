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J Balvin y Ryan Castro Anuncian el Álbum ‘Omerta’

J Balvin y Ryan Castro se están preparando para lanzar su álbum conjunto, ‘Omerta,’ el 7 de mayo, que casualmente es el cumpleaños de Balvin. Esta colaboración es su primer…

Jen Glorioso
(L-R) J Balvin and Ryan Castro attend the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California.

J Balvin y Ryan Castro se están preparando para lanzar su álbum conjunto, 'Omerta,' el 7 de mayo, que casualmente es el cumpleaños de Balvin. Esta colaboración es su primer proyecto juntos y un momento importante en sus carreras como pareja musical.

Ambos artistas, que son de Medellín, Colombia, han estado pasando mucho tiempo juntos este año y se les ha visto seguido en eventos importantes. Se presentaron en los Grammys y subieron al escenario en Premio lo Nuestro 2026. Su colaboración ya ha dado como resultado sencillos como "Tonto" y "Pal Agua."

'Omerta' incluye diez canciones, con colaboraciones de artistas como Eladio Carrión y DJ Snake. El álbum tiene temas como "Una a La Vez," "Dalmation," "Melo," y la canción que le da título "Omerta," enriquecido por el trabajo de producción de SOG, el productor de Castro.

Este álbum es un tributo a sus raíces de Medellín, con el comunicado de prensa describiéndolo como una "crónica de familia, valores y código." Este homenaje habla de valores culturales profundamente arraigados. El comunicado señaló, "J Balvin y Ryan Castro viven el código detrás [del álbum]: cada verso y ritmo guiado por la lealtad, el respeto y el peso de la palabra de uno," según mencionaron a Rolling Stone.

El avance del álbum muestra personalidades conocidas como Sofía Vergara, Marlon Moreno y Valentina Ferrer. Su tema está inspirado en películas clásicas de gánsteres como 'El Padrino,' 'Scarface' y 'Pulp Fiction.' En el avance, Balvin y Castro visten trajes elegantes, destacando temas de lealtad y lujo.

Este proyecto se describe como algo más que una colaboración musical—se trata de "crear algo duradero, definido por una base compartida que le da significado a la música." Los elementos visuales y temáticos enfatizan las conexiones con Medellín, canalizando un estilo inspirado en películas clásicas.

Los fanáticos están esperando con ansias el lanzamiento del 7 de mayo. Se espera que la mezcla de influencias de Medellín con elementos globales entregue algo fresco y emocionante.

'Omerta' mostrará el desarrollo de ambos artistas, enfocándose en una colaboración impulsada por valores compartidos y apreciación cultural.

J Balvin
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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