Young Miko anuncia su primera gira de arenas: Mira las fechas

Young Miko, la rapera puertorriqueña, se está preparando para el Late Checkout Tour, su primera gira de arenas. Esto representa un logro bien grande en su carrera musical. Y va a traer el show a la Florida.

La gira comienza con varias presentaciones en festivales. Young Miko va a estar en Lollapalooza Berlín el 18 de julio, Far València el 27 de julio, y el Montreux Jazz Festival el 15 de julio. Estas presentaciones preparan el camino para sus shows en las arenas.

La gira también va a ofrecer una variedad de paquetes VIP y experiencias para los fans que quieran mejorar su experiencia en el concierto. Los paquetes varían e incluyen boletos premium, Meet & Greet y una foto individual con Young Miko, invitación al soundcheck antes del show, acceso exclusivo al VIP lounge pre-show La Casa Miko y más.

La preventa de Artist empieza el miércoles 8 de abril a las 10 a.m. ET hasta el jueves 9 de abril a las 11:59 p.m. ET y las preventas del Kia Center y Live Nation empiezan al mismo tiempo desde el jueves 9 de abril a las 10 a.m. ET hasta las 11:59 p.m. ET.

Además de los festivales, Young Miko va a encabezar conciertos en arenas en México. Shows en Guadalajara el 17 de septiembre, Monterrey el 19 de septiembre, y un concierto importante en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México destacan su popularidad que sigue creciendo más allá de Europa.

La decisión de Young Miko de comenzar el Late Checkout Tour muestra su intención de conectar con su base de fans que sigue creciendo. Esta gira combina fechas de festivales y arenas, mostrando la demanda por su música en varias regiones. Mira todas las fechas aquí abajo: