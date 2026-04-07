Daddy Yankee Recibe el Premio Persona del Año 2026

La Academia Latina de la Grabación ha nombrado a Daddy Yankee como la Persona del Año 2026. El premio celebra su carrera de casi tres décadas, destacando su perseverancia, resistencia y creatividad.

La celebración para Daddy Yankee está programada para el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy. El evento contará con presentaciones de sus canciones por varios artistas.

Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, llevó el reggaetón de ser algo underground a convertirse en un fenómeno mundial. Su éxito del 2004, "Gasolina," del álbum Barrio Fino, estuvo en el primer lugar del chart de Billboard Top Latin Albums por 24 semanas.

Daddy Yankee logró 106 entradas en el chart de Hot Latin Songs y alcanzó siete éxitos en el número uno. Su tema "Despacito," con Luis Fonsi, lideró los charts por 56 semanas en el 2017.

En el 2022, Daddy Yankee anunció su retiro y abrazó el cristianismo. Tres años después, regresó a la música con canciones que llevan un mensaje.

El álbum de música cristiana Lamento en Baile del 2025 incluyó "Sonríele," que llegó al número uno en el chart de Billboard Latin Airplay en octubre del 2025.

"Este reconocimiento es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que solo una carrera exitosa; es el reconocimiento de años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos, y específicamente a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía," compartió Daddy Yankee con Billboard.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, destacó el impacto de Daddy Yankee, diciendo: "Daddy Yankee ha sido una fuerza definitoria en el auge global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas para un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y sigue siendo tan relevante hoy como siempre."