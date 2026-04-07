PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

Daddy Yankee Recibe el Premio Persona del Año 2026

La Academia Latina de la Grabación ha nombrado a Daddy Yankee como la Persona del Año 2026. El premio celebra su carrera de casi tres décadas, destacando su perseverancia, resistencia…

Jen Glorioso
SAN JUAN, PUERTO RICO - DECEMBER 20: Daddy Yankee speaks to the media as he leaves the Puerto Rico Judicial Center following a hearing on December 20, 2024 in San Juan, Puerto Rico. Rapper Daddy Yankee appeared in court after filing a lawsuit against his ex-wife, Mireddys González, claiming that she withdrew $100 million from company accounts without his authorization. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images)
(Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images)

La Academia Latina de la Grabación ha nombrado a Daddy Yankee como la Persona del Año 2026. El premio celebra su carrera de casi tres décadas, destacando su perseverancia, resistencia y creatividad.

La celebración para Daddy Yankee está programada para el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy. El evento contará con presentaciones de sus canciones por varios artistas.

Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, llevó el reggaetón de ser algo underground a convertirse en un fenómeno mundial. Su éxito del 2004, "Gasolina," del álbum Barrio Fino, estuvo en el primer lugar del chart de Billboard Top Latin Albums por 24 semanas.

Daddy Yankee logró 106 entradas en el chart de Hot Latin Songs y alcanzó siete éxitos en el número uno. Su tema "Despacito," con Luis Fonsi, lideró los charts por 56 semanas en el 2017.

En el 2022, Daddy Yankee anunció su retiro y abrazó el cristianismo. Tres años después, regresó a la música con canciones que llevan un mensaje.

El álbum de música cristiana Lamento en Baile del 2025 incluyó "Sonríele," que llegó al número uno en el chart de Billboard Latin Airplay en octubre del 2025.

"Este reconocimiento es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que solo una carrera exitosa; es el reconocimiento de años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura. Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos, y específicamente a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía," compartió Daddy Yankee con Billboard.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, destacó el impacto de Daddy Yankee, diciendo: "Daddy Yankee ha sido una fuerza definitoria en el auge global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas para un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y sigue siendo tan relevante hoy como siempre."

Este reconocimiento celebra tanto los logros artísticos en la música latina como los esfuerzos humanitarios.

Daddy Yankee
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
SAN JUAN, PUERTO RICO - DECEMBER 5: Young Miko performs live during her concert at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on December 5, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)
MusicYoung Miko anuncia su primera gira de arenas: Mira las fechasJen Glorioso
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 15: Becky G attends the Cult Gaia fashion show during New York Fashion Week on February 15, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
MusicBillboard Latin Women in Music 2026 Honrará a Becky G, Joy y Julieta VenegasJen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) J Balvin and Ryan Castro attend the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
MusicJ Balvin y Ryan Castro lanzan su nueva canción ‘Pal Agua’ con vibra costeraJen Glorioso
Beasly Media Group, LLC
Descarga nuestra app

¡Descarga la aplicación para ESCUCHAR EN VIVO dondequiera que estés y conéctate con nosotros como nunca antes!





About
Conectar