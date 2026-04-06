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J Balvin Renueva la Casa de una Fan en Colombia

J Balvin, la superestrella de la música latina, sorprendió a su fan Maitié en Pereira, Colombia, al anunciar planes para renovar su casa después de un concierto lleno de energía…

Jen Glorioso
ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: J Balvin attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for MTV)
Photo by Bryan Bedder/Getty Images for MTV)

J Balvin, la superestrella de la música latina, sorprendió a su fan Maitié en Pereira, Colombia, al anunciar planes para renovar su casa después de un concierto lleno de energía en el Estadio Hernán Ramírez Villegas el 31 de marzo.

Maitié, una niña con una condición que afecta sus manos, le mostró a J Balvin su casa. El artista dijo: "He querido venir a esta casa desde hace tiempo. Realmente disfruto descubrir, apreciar y aprender", compartió J Balvin con Billboard. Mientras se hacen las renovaciones, su familia se quedará en un apartamento amueblado.

La sorpresa fue organizada por Camilo Cifuentes, un creador de contenido colombiano conocido por apoyar a comunidades vulnerables. Él ha manejado proyectos similares antes en la zona.

J Balvin tiene un historial de sorprender a sus fans en Colombia. Sus actos generosos a menudo se enfocan en niños con discapacidades durante sus giras.

Mientras tanto, Ela Taubert asistió a una sesión de GRAMMY U "Up Close & Personal" el 1 de abril en Studio 26 en Miami. El evento fue organizado por el Capítulo de Florida de The Recording Academy y dirigido por el artista colombiano-americano Alemor.

Ela Taubert, ganadora del premio a Mejor Artista Nuevo 2024, interpretó "La Gente Cambia" y "¿Cómo Pasó?" durante la sesión. "Empecé haciendo tres videos al día, y estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Seguí haciendo eso por tres meses, y no pasó nada, estaba frustrada. Un día, recuerdo ver ese video con 50,000 vistas. Pero el mensaje era confiar en ti misma y en el proceso; no te frustres si no pasa nada de inmediato. Para mí, esa es la clave del éxito", le dijo Ela Taubert a Billboard.

Ela Taubert continúa creciendo en la escena del pop latino, apoyada por lanzamientos recientes de sencillos que se basan en sus logros iniciales.

En otras noticias de la música latina, Guaynaa participó en el panel "The Latin Music Explosion" el 27 de marzo en Berklee College of Music. El evento fue organizado por el Latin Management Club y Career Center, con expertos como el productor ganador del Grammy Manuel Lara y Jorge García de Live Nation.

Conocido por éxitos como "Rebota" y "Chicharrón", Guaynaa compartió ideas sobre su trayectoria desde el éxito viral hasta su influencia en la industria en foros educativos. "Estaba trabajando en un centro comercial vendiendo teléfonos y fundas cuando tuve mi primer éxito que se volvió viral. Estaba identificando las necesidades de la música y el mercado y encontré una manera de satisfacerlas. Empecé a rodearme de gente que compartía el mismo hambre, el mismo deseo de hacer que algo sucediera. En algún momento, me di cuenta de que no se trata de los 'me gusta' o el reconocimiento, sino de cómo impactas la cultura", compartió Guaynaa con Billboard.

J Balvin
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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