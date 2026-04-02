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Shakira Anuncia 13 Presentaciones en Estados Unidos en su Gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’: Calendario Revelado

La nueva serie de 13 conciertos de Shakira en arenas de Estados Unidos para la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour,” organizada por Live Nation, va a emocionar…

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 02: Colombian singer Shakira performs during the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show at Hard Rock Stadium on February 02, 2020 in Miami, Florida. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)
(Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

La nueva serie de 13 conciertos de Shakira en arenas de Estados Unidos para la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour," organizada por Live Nation, va a emocionar a todos sus fans. Los shows empiezan el 13 de junio en el Intuit Dome cerca de Los Ángeles y terminan el 25 de julio en el Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey.

Va a visitar ciudades importantes como Atlanta y Boston, y tendrá una parada en Florida, en Miami, el 1 de julio. Esta gira lleva a Shakira por primera vez a Palm Desert, Baltimore y Newark. La decisión de extender esta gira se tomó después del tremendo éxito de sus eventos anteriores alrededor del mundo.

En la Ciudad de México, Shakira reunió a 400,000 fans en un concierto gratis en el Zócalo, estableciendo nuevos récords de presentaciones y rompiendo marcas en el Estadio GNP Seguros en México. Este evento del 2026 es la gira más exitosa financieramente manejada por un artista latino, con $421.6 millones ganados, más de 3.3 millones de boletos vendidos y un récord Guinness Mundial.

Pronto va a presentarse en el complejo de las pirámides de Giza en Egipto el 7 de abril. Como una fuerza importante en la música latina, Shakira es candidata para la clase del 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll. "Ser la primera colombiana, o incluso soñar con la posibilidad de tal vez convertirme en la primera mujer latina incluida en el Salón de la Fama, se siente tan irreal," le dijo Shakira a Billboard. Ella expresó su emoción y felicidad si es seleccionada.

Los conciertos en Estados Unidos van a incluir éxitos como "Hips Don't Lie," "Whenever, Wherever," y "Bzrp Music Sessions, Vol. 53." Los fans también van a escuchar su más reciente sencillo, "Algo Tú," con Beéle.

Los boletos se van a poner a la venta a través de preventas especiales. Citi y Verizon empiezan sus preventas el viernes 3 de abril. Regístrate para la preventa exclusiva de la artista antes del domingo 5 de abril para tener acceso el martes 7 de abril a las 10 a.m. hora local. La venta general empieza el jueves 9 de abril a las 10 a.m., a través del sitio de Shakira, con opciones VIP disponibles.

ConcertMiamiShakira
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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