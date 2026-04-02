Shakira Anuncia 13 Presentaciones en Estados Unidos en su Gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’: Calendario Revelado

La nueva serie de 13 conciertos de Shakira en arenas de Estados Unidos para la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour," organizada por Live Nation, va a emocionar a todos sus fans. Los shows empiezan el 13 de junio en el Intuit Dome cerca de Los Ángeles y terminan el 25 de julio en el Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey.

Va a visitar ciudades importantes como Atlanta y Boston, y tendrá una parada en Florida, en Miami, el 1 de julio. Esta gira lleva a Shakira por primera vez a Palm Desert, Baltimore y Newark. La decisión de extender esta gira se tomó después del tremendo éxito de sus eventos anteriores alrededor del mundo.

En la Ciudad de México, Shakira reunió a 400,000 fans en un concierto gratis en el Zócalo, estableciendo nuevos récords de presentaciones y rompiendo marcas en el Estadio GNP Seguros en México. Este evento del 2026 es la gira más exitosa financieramente manejada por un artista latino, con $421.6 millones ganados, más de 3.3 millones de boletos vendidos y un récord Guinness Mundial.

Pronto va a presentarse en el complejo de las pirámides de Giza en Egipto el 7 de abril. Como una fuerza importante en la música latina, Shakira es candidata para la clase del 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll. "Ser la primera colombiana, o incluso soñar con la posibilidad de tal vez convertirme en la primera mujer latina incluida en el Salón de la Fama, se siente tan irreal," le dijo Shakira a Billboard. Ella expresó su emoción y felicidad si es seleccionada.

Los conciertos en Estados Unidos van a incluir éxitos como "Hips Don't Lie," "Whenever, Wherever," y "Bzrp Music Sessions, Vol. 53." Los fans también van a escuchar su más reciente sencillo, "Algo Tú," con Beéle.