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Universidad Ofrece Clase Estudiando el Impacto Cultural y de Marketing de Cardi B

La Universidad de Howard se está preparando para introducir un nuevo curso: “Cardi B: ¿Soy Yo el Drama? El Arte, Producción, Marketing e Impacto Cultural,” programado para el otoño de…

Jen Glorioso
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 07: Cardi B attends the TikTok Clubhouse Superbowl Activation at 1 Hotel San Francisco on February 07, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Presley Ann/Getty Images for TikTok)
(Photo by Presley Ann/Getty Images for TikTok)

La Universidad de Howard se está preparando para introducir un nuevo curso: "Cardi B: ¿Soy Yo el Drama? El Arte, Producción, Marketing e Impacto Cultural," programado para el otoño de 2026. Este proyecto es en colaboración con el Centro Warner Music/Blavatnik para Negocios Musicales.

El curso explora el lanzamiento del último álbum de Cardi B, "¿Soy Yo el Drama?" ofreciendo una experiencia que cubre diferentes áreas. Conecta la música, los negocios, el marketing, los medios, los estudios de género y más.

Las estrategias de marketing audaces de Cardi B, incluyendo momentos virales creativos, presencia significativa en las redes sociales y actividades comunitarias atractivas, son el enfoque principal. Este electivo de tres créditos está disponible para estudiantes concentrados en estudios de Hip Hop; la inscripción está abierta.

Las clases están programadas para los martes y jueves de 12:40 p.m. a 2 p.m., comenzando en el otoño de 2026. Jasmine Young, directora del Centro Warner Music Blavatnik, habló sobre el objetivo significativo del curso. "La idea para la clase de Cardi B me vino desde un lugar de propósito y responsabilidad," compartió Jasmine Young con Remezcla. "Es para no solo hablar sobre la verdadera Educación de la Industria Musical y el Hip Hop, sino para activarlo."

Cardi B está actualmente en su gira "Little Miss Drama Tour" y está programada para presentarse en Ontario, Canadá, el 31 de marzo de 2026. Su popular álbum "¿Soy Yo el Drama?" fue lanzado el 19 de septiembre de 2025. Alcanzó el primer lugar en el Billboard 200, con más de 200,000 unidades vendidas en su primera semana.

El lanzamiento del álbum incluyó portadas únicas de vinilo y CD, como "Imaginary Playerz" y "Pretty & Petty," junto con emocionantes eventos pop-up. También presentó la canción "Bodega Baddie" en Washington Heights en septiembre de 2025.

Cardi B incorporó inteligentemente sus apariciones en la corte en la promoción con una portada de CD "Edición de la Corte." Esta presentaba fotos de su juicio por demanda de asalto de 2018. El álbum "¿Soy Yo el Drama?" también incluye 23 canciones, con artistas invitados como Summer Walker, Selena Gomez y Megan Thee Stallion.

El curso es co-enseñado por la Dra. Msia Kibona Clark, enfocándose en aspectos prácticos como el desarrollo narrativo, la coreografía y la producción. Jasmine Young comentó, "Esta es educación en tiempo real, impulsada por la cultura e informada por la industria que encuentra a los estudiantes donde la música está sucediendo."

Con 19 paradas de gira completadas, el "Little Miss Drama Tour" ha incluido varios shows agotados en la Costa Este. Cardi B anunció "¿Soy Yo el Drama?" el 23 de junio de 2025, marcando siete años desde su primer álbum, *Invasion of Privacy*.

El curso se vincula con la especialización secundaria en Estudios de Hip Hop de Howard y combina el estudio cultural con experiencia práctica en producción de audio, emprendimiento y medios. El Prof. Prat destacó, "Los estudiantes no solo estudian a un artista—analizan y construyen la maquinaria detrás del trabajo."

cardi b
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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