J Balvin y Ryan Castro lanzan su nueva canción ‘Pal Agua’ con vibra costera

J Balvin y Ryan Castro, de Colombia, acaban de sacar su más reciente tema, "Pal Agua," inspirado en los sonidos de la costa colombiana. El video está disponible en el sitio de Rolling Stone, donde se destaca toda su energía vibrante.

Ellos son conocidos por incorporar estilos locales en su música, y ambos buscan transportar a los oyentes a las playas arenosas de Colombia. La canción combina ritmos tropicales, ofreciendo un sonido playero perfecto para los días de verano.

La letra transmite una vibra bien energética, con el coro de Balvin creando una imagen de pura celebración. Los fans de ambos están ansiosos por ver cómo le va a ir a nivel internacional.

Este proyecto resalta la dedicación de J Balvin y Ryan Castro para mostrar los sonidos colombianos al mundo entero. Ellos ya han mezclado estilos tradicionales y contemporáneos en su música anteriormente.

El artículo de Rolling Stone por Maya Georgi profundiza en el proceso creativo del tema. La revista sigue de cerca su influencia en la música latina.