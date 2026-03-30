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J Balvin y Ryan Castro lanzan su nueva canción ‘Pal Agua’ con vibra costera

J Balvin y Ryan Castro, de Colombia, acaban de sacar su más reciente tema, “Pal Agua,” inspirado en los sonidos de la costa colombiana. El video está disponible en el…

Jen Glorioso
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) J Balvin and Ryan Castro attend the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
(Photo by Amy Sussman/Getty Images)

J Balvin y Ryan Castro, de Colombia, acaban de sacar su más reciente tema, "Pal Agua," inspirado en los sonidos de la costa colombiana. El video está disponible en el sitio de Rolling Stone, donde se destaca toda su energía vibrante.

Ellos son conocidos por incorporar estilos locales en su música, y ambos buscan transportar a los oyentes a las playas arenosas de Colombia. La canción combina ritmos tropicales, ofreciendo un sonido playero perfecto para los días de verano.

La letra transmite una vibra bien energética, con el coro de Balvin creando una imagen de pura celebración. Los fans de ambos están ansiosos por ver cómo le va a ir a nivel internacional.

Este proyecto resalta la dedicación de J Balvin y Ryan Castro para mostrar los sonidos colombianos al mundo entero. Ellos ya han mezclado estilos tradicionales y contemporáneos en su música anteriormente.

El artículo de Rolling Stone por Maya Georgi profundiza en el proceso creativo del tema. La revista sigue de cerca su influencia en la música latina.

"Pal Agua" mezcla reggaetón con elementos tropicales. El video realza el ritmo con visuales que van perfectos con su tempo alegre. ¡Échale un vistazo aquí abajo!

J BalvinRyan Castro
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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