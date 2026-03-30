Escucha para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a Blessed

Sintoniza con Tony y Valerie a las 7 A.M. y con DJ Neko a las 5 P.M. para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a Blessed en el Duke Energy Center for the Arts el 8 de abril de 2026.

Blessd es una de las voces más influyentes en la música urbana latina, un poder colombiano cuya autenticidad, instinto melódico y ética de trabajo implacable lo han llevado de Medellín a una prominencia global. Con éxitos que han marcado tendencia como “Medallo,” “Mírame,” “Yogurcito,” y “COMO OREO,” ha traducido su impacto cultural en un éxito comercial sostenido, obteniendo múltiples números 1 en el Billboard Latin Airplay y nominaciones en diversos premios latinos y globales.