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Escucha para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a Blessed

Sintoniza con Tony y Valerie a las 7 A.M. y con DJ Neko a las 5 P.M. para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a…

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Sintoniza con Tony y Valerie a las 7 A.M. y con DJ Neko a las 5 P.M. para tener la oportunidad de ganar un par de entradas para ver a Blessed en el Duke Energy Center for the Arts el 8 de abril de 2026.

Blessd es una de las voces más influyentes en la música urbana latina, un poder colombiano cuya autenticidad, instinto melódico y ética de trabajo implacable lo han llevado de Medellín a una prominencia global. Con éxitos que han marcado tendencia como “Medallo,” “Mírame,” “Yogurcito,” y “COMO OREO,” ha traducido su impacto cultural en un éxito comercial sostenido, obteniendo múltiples números 1 en el Billboard Latin Airplay y nominaciones en diversos premios latinos y globales.

Contest Rules:

  • How To Enter: Listen To Win
  • Dates Of Contest: 3/30-4/3/26
  • How Winner Is Being Selected: Listen to Win
  • When The Winner Is Being Selected: 3/30-4/3/26
  • How Many Times A Person Can Enter: 1 (within 7 days)
  • Age Of Entrants: 18+
  • How Many Winners Are Being Selected: 10
  • What The Prize Is: A pair of tickets to see Blessed on April 8, 2026
  • Prize Value: $60
  • Who Is Providing The Prize: Live Nation
blessed
smckenzieWriter
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