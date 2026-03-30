Billboard Latin Women in Music 2026 Honrará a Becky G, Joy y Julieta Venegas

Becky G, Joy y Julieta Venegas son las primeras artistas que serán homenajeadas en el evento Billboard Latin Women in Music del 2026. Esta cuarta reunión anual celebra los logros de mujeres latinas influyentes en la música.

El show se transmitirá exclusivamente por Telemundo el 24 de abril a las 9 p.m. hora del este. Además de la tele, los televidentes pueden ver el programa musical de dos horas en Peacock y en la aplicación de Telemundo.

Billboard se unió con Telemundo para anunciar estas homenajeadas. Esta decisión resalta su importancia en la música latina y su impacto como modelos a seguir para artistas que están empezando.

Becky G, conocida por sus presentaciones llenas de energía y canciones populares, ha dejado una huella importante en el mundo de la música. Sus éxitos bilingües han cautivado al público en todo el mundo. Joy, miembro del dúo Jesse & Joy, escribe letras emotivas con melodías que conectan profundamente. La artista ganadora del Grammy, Julieta Venegas, es reconocida por su estilo único y voz poderosa.

El evento no solo honra a estas artistas sino que también reconoce el papel crucial de las mujeres en dar forma a la música latina. Reconocer figuras como Becky G, Joy y Julieta Venegas muestra la profundidad y diversidad del género.

La ceremonia de este año continúa la tradición de apreciar a las pioneras. Eventos pasados han celebrado a muchas figuras clave y han destacado la presencia creciente de mujeres en la industria musical.

Telemundo juega un papel fundamental al traer esta celebración a los televidentes. La cadena ofrece una plataforma para que el público se conecte con este evento, ayudando a difundir el conocimiento de los logros de estas artistas.

El especial de Billboard Latin Women in Music es una ocasión importante, reconociendo a artistas femeninas que rompen barreras y dan forma a la industria.