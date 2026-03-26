Rosalía se recupera después de cancelar su concierto en Milán por intoxicación alimentaria

La cantante Rosalía tuvo que parar su concierto en Milán a mitad del show debido a una intoxicación alimentaria. Esto pasó durante su gira actual *Lux*, afectando a los fans y al espectáculo planeado.

El concierto fue en el Unipol Forum. Una multitud grande llegó para ver a la estrella española. Según los que estuvieron ahí, ella cantó algunas canciones antes de tener que parar.

Rosalía ha estado de gira promocionando su más reciente álbum. Conocida por sus presentaciones llenas de energía, este problema marcó una pausa poco común. Su historial de shows exitosos hace que esta pausa inesperada en Milán sea algo notable.

Su equipo confirmó que la intoxicación alimentaria fue la causa. Enfatizaron que ella ya se está recuperando. Pero no compartieron detalles específicos sobre su condición durante el evento.

La cancelación dejó a los asistentes un poco decepcionados. Sin embargo, a los que compraron boletos se les prometió actualizaciones sobre planes futuros. El lugar alberga muchos eventos, haciéndolo un sitio popular para artistas.

Los cambios en los horarios de las giras afectan varias cosas, incluyendo viajes y logística. No está claro si el calendario de la gira cambiará debido a este evento.

Los medios locales de Milán cubrieron la historia completamente. Los reportes se enfocaron principalmente en su salud, con poco sobre planes de reprogramación. La artista todavía no ha hablado públicamente sobre lo que pasó.

Otros artistas han lidiado con problemas de salud durante giras en el pasado. Ajustes y disculpas son respuestas comunes en estas situaciones.

Tanto los fans como la prensa están esperando anuncios oficiales para cualquier noticia. No está claro si el equipo de Rosalía pondrá una nueva fecha para Milán o seguirá a la próxima ciudad. Por ahora, su recuperación es la prioridad principal.