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Nicky Jam regresa a Puerto Rico para su primer concierto en una década

Nicky Jam está de regreso a Puerto Rico para un concierto importante, marcando su retorno después de 10 años. “El Regreso a Casa” está programado para el 23 de mayo…

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 15: Nicky Jam performs onstage at the iHeartRadio Fiesta Latina '22 show, presented by the JUVÉDERM collection of fillers, at FTX Arena on October 15, 2022 in Miami, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images for iHeartRadio)
(Photo by Jason Koerner/Getty Images for iHeartRadio)

Nicky Jam está de regreso a Puerto Rico para un concierto importante, marcando su retorno después de 10 años. "El Regreso a Casa" está programado para el 23 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Este evento, organizado por VRDG Entertainment, es un momento muy especial para la estrella del reggaetón. Las entradas salen a la venta el 27 de marzo a las 10 a.m. hora local a través de ticketera.com y en la taquilla.

Nicky Jam expresó su emoción, diciendo: "Este concierto lo es todo para mí. Puerto Rico es el lugar donde todo comenzó. Mi sonido, mi identidad se formó aquí — esta isla me hizo quien soy, y estoy agradecido por ello. Regresar al Coliseo después de 10 años, frente a mi gente, es algo que siempre soñé. Les prometo una noche histórica", según le dijo a Billboard.

Comenzando hace casi treinta años, el artista, Nick Rivera Caminero, nació de padre puertorriqueño y madre dominicana en Massachusetts. A los 10 años, problemas familiares los llevaron a Río Hondo, Puerto Rico. Un simple trabajo empacando se convirtió en su punto de partida cuando fue descubierto, y a los 14 años lanzó su primer álbum.

Canciones como "Hasta el Amanecer" y "El Perdón" lo pusieron en el centro de atención, asegurando su lugar en el reggaetón con múltiples números 1 en Hot Latin Songs. Lanzó álbumes como *Bohemio* en enero y se unió con Daddy Yankee para formar Los Cangris.

Después de enfrentar desafíos personales, Nicky Jam encontró un hogar en Medellín, Colombia, reavivando su carrera con "Voy a Beber" y "Travesuras" en 2014. Su álbum de 2017, *Fénix*, mostró la fuerza de su regreso.

La última presentación de Nicky Jam en el Coliseo fue en 2019, pero este próximo show de mayo está destinado a ser más que un simple concierto. Está ansioso por reconectarse con el público que formó su trayectoria musical.

Llamado una "noche histórica", el concierto promete darles a los fans un espectáculo increíble. El Coliseo de Puerto Rico, un centro para grandes eventos, es el lugar perfecto para el tan esperado regreso de Nicky Jam.

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Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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