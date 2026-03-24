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Celebrando el Mes de la Historia de la Mujer con 10 Álbumes Influyentes de Latinas

Billboard destacó diez álbumes influyentes en español del año pasado para honrar el Mes de la Historia de la Mujer. Un álbum que sobresale en la lista, “La Liga Femenina,”…

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 19: (L-R) Sofía Reyes, Paloma San Basilio, Elena Rose and Yami Safdie perform during Univision's 38th Premio Lo Nuestro at Kaseya Center on February 19, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images)
(Photo by Jason Koerner/Getty Images)

Billboard destacó diez álbumes influyentes en español del año pasado para honrar el Mes de la Historia de la Mujer. Un álbum que sobresale en la lista, "La Liga Femenina," producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, es impresionante porque presenta solamente artistas femeninas de la escena musical urbana global.

Lanzado el 6 de marzo de 2026, "La Liga Femenina" es el primer álbum de música urbana interpretado completamente por mujeres. Respaldado por Chosen Few Emerald Entertainment y Bravas Entertainment, destaca reggaetón, trap, afrobeat y electrónica. Éxitos previos al lanzamiento como "Se Vale To" de Nesi, "100" de La Mala Rodríguez, "Nota Eleva" de Mariah Angeliq, y "Cria y Calle" de Ivy Queen llamaron la atención.

La lista de canciones incluye temas como "Se Vale To" (Nesi), "100" (La Mala Rodríguez), "Nota Eleva" (Mariah Angeliq), "Bugutu" (Bellakath), "Cria y Calle" (Ivy Queen), "To The Top" (Amara La Negra), y "Baddie" (Queen Parker). En total, el álbum dura 49 minutos y 36 segundos.

La artista puertorriqueña Ivy Queen lideró el proyecto "La Liga Femenina." Su canción, "Cria y Calle," resalta sus logros. Ella mencionó, "Reunir a un grupo de mujeres, por más difícil que parezca, no es tarea fácil," como le dijo a Billboard.

Esta iniciativa se enfocó en transformar una escena de reggaetón dominada por hombres, poniendo a las mujeres en el centro de atención. Charlee Way comentó a The Woman Post, "No estoy diciendo que están al mismo nivel [que las estrellas masculinas], pero pueden superar a muchos de ellos."

Nesi compartió su emoción por estar involucrada en "La Liga Femenina." "Ser parte de este nuevo proyecto, donde estas mujeres están aquí, es un gran honor. Me siento bien y agradecida de mostrar que 'La Liga Femenina' es realmente dura," dijo. Su canción, "Se Vale To," que incorpora el éxito de Calle 13 del 2005, le da un toque único al álbum.

La lista de Billboard también incluye álbumes como "Bendito Verano" de Elena Rose, "Flores en Mi Alma" de Chiquis, "IDGAF ERA" de Sofía Reyes, "Latinaje" de Cazzu, "LUX" de Rosalía, "Más Cara" de Bad Gyal, "QUIMERA" de María Becerra, "Tropicoqueta" de Karol G, y "XX" de varias artistas cubanas. Estos álbumes destacan el talento y el espíritu de las artistas femeninas en toda la escena musical latina.

La selección de Billboard rinde homenaje a las increíbles contribuciones de artistas que dan forma a la música de maneras extraordinarias. La colección celebra su fuerza artística, especialmente durante un mes dedicado a honrar a las mujeres en la música.

Historia de la Mujer
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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