Celebrando el Mes de la Historia de la Mujer con 10 Álbumes Influyentes de Latinas

Billboard destacó diez álbumes influyentes en español del año pasado para honrar el Mes de la Historia de la Mujer. Un álbum que sobresale en la lista, "La Liga Femenina," producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, es impresionante porque presenta solamente artistas femeninas de la escena musical urbana global.

Lanzado el 6 de marzo de 2026, "La Liga Femenina" es el primer álbum de música urbana interpretado completamente por mujeres. Respaldado por Chosen Few Emerald Entertainment y Bravas Entertainment, destaca reggaetón, trap, afrobeat y electrónica. Éxitos previos al lanzamiento como "Se Vale To" de Nesi, "100" de La Mala Rodríguez, "Nota Eleva" de Mariah Angeliq, y "Cria y Calle" de Ivy Queen llamaron la atención.

La lista de canciones incluye temas como "Se Vale To" (Nesi), "100" (La Mala Rodríguez), "Nota Eleva" (Mariah Angeliq), "Bugutu" (Bellakath), "Cria y Calle" (Ivy Queen), "To The Top" (Amara La Negra), y "Baddie" (Queen Parker). En total, el álbum dura 49 minutos y 36 segundos.

La artista puertorriqueña Ivy Queen lideró el proyecto "La Liga Femenina." Su canción, "Cria y Calle," resalta sus logros. Ella mencionó, "Reunir a un grupo de mujeres, por más difícil que parezca, no es tarea fácil," como le dijo a Billboard.

Esta iniciativa se enfocó en transformar una escena de reggaetón dominada por hombres, poniendo a las mujeres en el centro de atención. Charlee Way comentó a The Woman Post, "No estoy diciendo que están al mismo nivel [que las estrellas masculinas], pero pueden superar a muchos de ellos."

Nesi compartió su emoción por estar involucrada en "La Liga Femenina." "Ser parte de este nuevo proyecto, donde estas mujeres están aquí, es un gran honor. Me siento bien y agradecida de mostrar que 'La Liga Femenina' es realmente dura," dijo. Su canción, "Se Vale To," que incorpora el éxito de Calle 13 del 2005, le da un toque único al álbum.

La lista de Billboard también incluye álbumes como "Bendito Verano" de Elena Rose, "Flores en Mi Alma" de Chiquis, "IDGAF ERA" de Sofía Reyes, "Latinaje" de Cazzu, "LUX" de Rosalía, "Más Cara" de Bad Gyal, "QUIMERA" de María Becerra, "Tropicoqueta" de Karol G, y "XX" de varias artistas cubanas. Estos álbumes destacan el talento y el espíritu de las artistas femeninas en toda la escena musical latina.