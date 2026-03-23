Red Bull Chancleta Run: La Primera Carrera de Chancletas en Miami

La Red Bull Chancleta Run, una carrera con tema de Miami celebrando la icónica chancleta, se llevó a cabo el 7 de marzo de 2026 en Hialeah Park Casino. Los participantes corrieron por una pista de obstáculos usando chancletas, y los más rápidos avanzaron hacia la victoria.

Este evento fue parte del Festival 305 DAY®, celebrando la música, el arte, la comida y la comunidad vibrante de Miami. Los asistentes disfrutaron de varias actividades gratis al aire libre, incluyendo música en vivo, DJs y actividades para toda la familia.

Las inscripciones comenzaron el 5 de febrero, limitadas a 120 participantes por orden de llegada. Los espectadores entraron gratis, y personas de todas las edades se registraron entre las 4:00 PM y las 4:30 PM. Las rondas comenzaron a las 5:10 PM, con la final a las 9:00 PM.

El recorrido incluyó desafíos como el "Club Line Shuffle," un laberinto de barricadas en zigzag. El "Cooler Carry" requería cargar una nevera bien pesada. Los participantes también cruzaron el "Flamingo Lake" y esquivaron chancletas de espuma volando en "The Flying Chancleta." Otras pruebas incluyeron "Por La Window" y "Alligator Alley" en barras de mono.

Juan Lezcano salió campeón, con Alfredo Caprice y Pablo Conde quedando en segundo y tercer lugar. Muchos se disfrazaron de abuelitas, con pelucas de rulos cortos y batas de dormir, añadiendo al ambiente festivo.

Red Bull se unió con la comunidad latina local. El evento mostró la cultura latina a un público más amplio. Red Bull frecuentemente presenta hazañas atléticas, desde acrobacias en aviones hasta aventuras de skateboarding.

Había estacionamiento disponible, y el lugar tenía áreas accesibles para personas con discapacidades. Aunque los espectadores se divirtieron, siguieron las reglas del evento, como no traer bolsas grandes o envases de vidrio.