Red Bull Chancleta Run: La Primera Carrera de Chancletas en Miami
La Red Bull Chancleta Run, una carrera con tema de Miami celebrando la icónica chancleta, se llevó a cabo el 7 de marzo de 2026 en Hialeah Park Casino. Los…
La Red Bull Chancleta Run, una carrera con tema de Miami celebrando la icónica chancleta, se llevó a cabo el 7 de marzo de 2026 en Hialeah Park Casino. Los participantes corrieron por una pista de obstáculos usando chancletas, y los más rápidos avanzaron hacia la victoria.
Este evento fue parte del Festival 305 DAY®, celebrando la música, el arte, la comida y la comunidad vibrante de Miami. Los asistentes disfrutaron de varias actividades gratis al aire libre, incluyendo música en vivo, DJs y actividades para toda la familia.
Las inscripciones comenzaron el 5 de febrero, limitadas a 120 participantes por orden de llegada. Los espectadores entraron gratis, y personas de todas las edades se registraron entre las 4:00 PM y las 4:30 PM. Las rondas comenzaron a las 5:10 PM, con la final a las 9:00 PM.
El recorrido incluyó desafíos como el "Club Line Shuffle," un laberinto de barricadas en zigzag. El "Cooler Carry" requería cargar una nevera bien pesada. Los participantes también cruzaron el "Flamingo Lake" y esquivaron chancletas de espuma volando en "The Flying Chancleta." Otras pruebas incluyeron "Por La Window" y "Alligator Alley" en barras de mono.
Juan Lezcano salió campeón, con Alfredo Caprice y Pablo Conde quedando en segundo y tercer lugar. Muchos se disfrazaron de abuelitas, con pelucas de rulos cortos y batas de dormir, añadiendo al ambiente festivo.
Red Bull se unió con la comunidad latina local. El evento mostró la cultura latina a un público más amplio. Red Bull frecuentemente presenta hazañas atléticas, desde acrobacias en aviones hasta aventuras de skateboarding.
Había estacionamiento disponible, y el lugar tenía áreas accesibles para personas con discapacidades. Aunque los espectadores se divirtieron, siguieron las reglas del evento, como no traer bolsas grandes o envases de vidrio.
La Red Bull Chancleta Run destacó el espíritu vibrante de Miami, celebrando las raíces culturales que los locales aprecian tanto. Esta mezcla de una carrera divertida con un significado cultural profundo la hizo inolvidable.