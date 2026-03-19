Nike Lanza Nuevos Tenis Celebrando el Fútbol Mexicano para la Copa Mundial 2026

Nike ha lanzado dos tenis celebrando el fútbol mexicano para la Copa Mundial 2026. La colección incluye el Air Force 1 "Mexico" y el Big Bubble Air Max 95 "Mexico."

El fútbol en México se remonta a finales de los años 1800. Mineros ingleses introdujeron el deporte a pueblos como Pachuca y Orizaba. Estos partidos informales sentaron las bases para la importancia cultural del fútbol. Pachuca es considerada la "cuna del fútbol," con el primer club fundado en 1901.

El Air Force 1 "Mexico" viene con una base neutral y un swoosh verde de Nike. Detalles bordados de llamas le dan estilo a la parte superior de cuero. Una suela color vino tinto refleja los colores de la bandera de México. Una etiqueta rosa del Nike Swoosh decora el talón izquierdo, junto con la etiqueta "el 3o tiempo F.C.," un guiño a las tradiciones sociales mexicanas después del partido.

La plantilla del Air Force 1 tiene las palabras "amor que no se apaga," que captura la pasión que impulsa el fútbol mexicano desde el primer partido de la Liga Mayor en 1943, donde Moctezuma venció a Real España 3-2.

Hay mucha emoción por el Air Force 1 "Mexico," que se espera lance en el verano de 2026 con un posible precio de $125. Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

El Big Bubble Air Max 95 "Mexico" presenta tonos blanco, verde y vino tinto. Un gráfico de llamas punteadas se extiende a través de su panel rayado. La puntera y el talón del tenis son verdes, con pasadores de agujetas color vino tinto completando el diseño. Un logo rosa "Tiempo F.C." junto con "Amor Que No Se Apaga" decora el talón.

El "Tiempo F.C." rinde homenaje a las tradiciones futboleras de México. Los días de partido atraen reuniones familiares, y las calles se vacían durante los juegos nacionales. Los tenis destacan estas tradiciones arraigadas en el siglo pasado.

El Big Bubble Air Max 95 "Mexico" tampoco tiene una fecha de lanzamiento confirmada pero se espera que cueste alrededor de $200.