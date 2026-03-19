La Histórica Nominación de Shakira al Salón de la Fama del Rock & Roll: ‘Pensé que Alguien Me Estaba Bromeando’

La leyenda de la música colombiana Shakira recibió una nominación importante para el Salón de la Fama del Rock & Roll, marcando un momento muy grande en su carrera. La cantante expresó sorpresa y gratitud por ser nominada. Ella dijo, "Pensé que alguien me estaba bromeando," destacando el apoyo de sus fans que ha durado tres décadas.

Esta nominación es histórica ya que Shakira se convierte en la primera artista colombiana nominada para el prestigioso Salón de la Fama. Si es seleccionada, ella sería la primera mujer de Colombia y Latinoamérica en recibir este honor.

El viaje musical de Shakira comenzó con influencias del rock desde temprano. En 1991, cuando era una adolescente en Barranquilla, compró "Nevermind" de Nirvana. Se metió en la música de Led Zeppelin, Rolling Stones, Depeche Mode y Tom Petty. Su exploración musical preparó el camino para su carrera.

Ha sido reconocida con alrededor de 455 premios, incluyendo cuatro Premios Grammy y 15 Premios Grammy Latinos. Shakira ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. En 2025, su gira mundial estableció un Récord Guinness por la gira más taquillera de un artista latino.

El enfoque de Shakira para escribir canciones se centra en sus experiencias personales. Ella mencionó que escribir canciones ha sido un proceso terapéutico y catártico para ella, ayudándola a manejar sus emociones sin solo buscar el éxito comercial.

Sus primeros álbumes, "Pies Descalzos" y "Dónde Están Los Ladrones?," mostraron su disposición para innovar desde el principio, junto con su trabajo con el productor Luis Fernando Ochoa. Esta creatividad fue algo que sobresalió en la escena musical de Colombia. Su gira actual, "Las Mujeres Ya No Lloran," ha sido increíblemente exitosa con $421.6 millones en ganancias de 86 shows. Esta gira también estableció un récord mundial.

Shakira enfrenta competencia de otros 17 nominados como Phil Collins, Mariah Carey y Lauryn Hill. Los seleccionados serán anunciados en abril de 2026, con la ceremonia programada para el otoño.

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha tenido representación latina de artistas como Santana y Ritchie Valens antes. El año pasado, Maná hizo historia como el primer grupo que canta completamente en español en ser nominado, aunque no fueron seleccionados.

Shakira enfatizó la importancia de su posible inclusión, hablando sobre su significado para la música latina, las mujeres latinas y la comunidad hispana en general. El rock siempre ha sido un elemento en su música, con canciones en cada álbum que ha lanzado.

Su álbum en inglés que la lanzó al estrellato, "Laundry Service," fue escrito después de que aprendió inglés con Gloria Estefan. Este álbum se convirtió en el álbum más vendido de una artista latina, abriendo puertas para la música en español en la radio americana.

Más de 1,200 expertos en música, incluyendo músicos y críticos, eligen a los seleccionados del Salón de la Fama del Rock & Roll. Los fans también tienen voz en el proceso de selección, votando diariamente en línea, con los más votados contribuyendo a un voto en la decisión.