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Karol G se Prepara para su Primera Aparición como Cabeza de Cartel en Coachella 2026

Karol G está lista para brillar en Coachella 2026. Ella hará historia como la primera latina en encabezar el festival, compartiendo escenario junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter. El…

Jen Glorioso
SAO PAULO, BRAZIL - SEPTEMBER 05: Karol G performs during Halftime of the game between the Kansas City Chiefs and the Los Angeles Chargers at Arena Corinthians on September 05, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Karol G está lista para brillar en Coachella 2026. Ella hará historia como la primera latina en encabezar el festival, compartiendo escenario junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter. El evento se llevará a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California, atrayendo a más de 100,000 fanáticos cada día.

Anteriormente, el trabajo de Karol G con Bad Bunny en Colombia generó mucho entusiasmo por su próxima presentación. Conocida como La Bichota, ella siempre reconoce sus influencias musicales. En 2022, rindió homenaje a leyendas latinas como Selena Quintanilla, Ricky Martin y Celia Cruz en Coachella, lo que ha despertado curiosidad sobre a quiénes homenajeará en 2026.

Entre las canciones que se rumorea incluirá están "TQG" con Shakira, "Tá OK" con DENNIS y Kevin O Chris, y "Coleccionando Heridas" con Marco Antonio Solís. Estas canciones destacan el talento a través de los años.

Se esperan canciones que van desde favoritas de los fans como "Pineapple" y "Bichota" hasta nuevos éxitos como "Si Antes Te Hubiera Conocido," "Ivonny Bonita," y "OKI DOKI." También se anticipa "+57," un tributo a la floreciente escena musical de Colombia.

Apariciones sorpresa podrían emocionar al público. Marco Antonio Solís, también conocido como El Buki, podría aparecer, celebrando el amplio alcance de la música de Karol G. Otro rumor sugiere que interpretará "Labios Mordidos" con Kali Uchis acompañándola en el escenario.

Las presentaciones de Karol G están programadas para el 12 y 19 de abril, y se podrán ver en los canales de YouTube de Coachella. Los fans esperan con emoción un show que combine los éxitos de Karol G con su profunda admiración por las leyendas musicales, prometiendo una mezcla diversa de canciones.

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Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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