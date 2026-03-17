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Billboard y Telemundo se unen para el Cuarto Show Anual de Mujeres Latinas en la Música

Billboard y Telemundo han anunciado el cuarto show anual de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. El evento se transmitirá en vivo el 23 de abril a las 9…

Jen Glorioso
MIAMI BEACH, FLORIDA - OCTOBER 15: Debi Nova, Zhamira Zambrano, Belinda, Mon Laferte, Bad Gyal, Danna and Ingrid Fajardo attend Billboard Latin Music Week Miami 2024 - The Women's Panel: Global Rising at The Fillmore Miami Beach on October 15, 2024 in Miami Beach, Florida. (Photo by Romain Maurice/Getty Images)
(Photo by Romain Maurice/Getty Images)

Billboard y Telemundo han anunciado el cuarto show anual de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. El evento se transmitirá en vivo el 23 de abril a las 9 p.m. hora del este por Telemundo.

Este especial de dos horas destacará a las artistas latinas que inspiran cambios positivos en la industria musical. La celebración tiene como objetivo apoyar vidas y promover la inclusión para las músicas.

Pueden sintonizar el show en vivo tanto en la aplicación de Telemundo como en Peacock.

Javier Pons, director de contenido y jefe de Telemundo Studios, compartió su entusiasmo. "Nos sentimos honrados de unirnos una vez más con Billboard para destacar a las mujeres extraordinarias que están dando forma a la industria de la música latina", dijo Pons a Billboard.

El primer evento en 2022 rindió homenaje a leyendas de la música como Ana Gabriel, Emilia y Shakira, quien fue nombrada Mujer del Año. La celebración del año pasado en Miami el 9 de junio vio a Karol G honrada como la Mujer Latina del Año.

Las homenajeadas de 2024 incluyeron a Ana Bárbara, Ángela Aguilar y Gloria Estefan. Karol G aceptó su premio a través de un mensaje de video diciendo: "Este premio es para cada mujer que sueña y trabaja duro".

Leila Cobo, co-directora de contenido de Billboard, destacó la importancia del evento. Señaló la falta de otros eventos que celebren exclusivamente a las artistas latinas. "Ver cómo crece y se convierte en una plataforma para nuevos talentos, así como para celebrar a artistas icónicas de todo el mundo", dijo Cobo.

Las homenajeadas del año pasado incluyeron artistas como Anitta, Belinda y Olga Tañón. Bella, Natti Natasha, Selena Gomez y Ha*Ash también estuvieron entre las reconocidas por su influencia.

Las futuras homenajeadas para la reunión de este año aún no se han anunciado. ¿Quién creen que será honrada este año?

Latin Billboards
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
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