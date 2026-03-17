Billboard y Telemundo se unen para el Cuarto Show Anual de Mujeres Latinas en la Música

Billboard y Telemundo han anunciado el cuarto show anual de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. El evento se transmitirá en vivo el 23 de abril a las 9 p.m. hora del este por Telemundo.

Este especial de dos horas destacará a las artistas latinas que inspiran cambios positivos en la industria musical. La celebración tiene como objetivo apoyar vidas y promover la inclusión para las músicas.

Pueden sintonizar el show en vivo tanto en la aplicación de Telemundo como en Peacock.

Javier Pons, director de contenido y jefe de Telemundo Studios, compartió su entusiasmo. "Nos sentimos honrados de unirnos una vez más con Billboard para destacar a las mujeres extraordinarias que están dando forma a la industria de la música latina", dijo Pons a Billboard.

El primer evento en 2022 rindió homenaje a leyendas de la música como Ana Gabriel, Emilia y Shakira, quien fue nombrada Mujer del Año. La celebración del año pasado en Miami el 9 de junio vio a Karol G honrada como la Mujer Latina del Año.

Las homenajeadas de 2024 incluyeron a Ana Bárbara, Ángela Aguilar y Gloria Estefan. Karol G aceptó su premio a través de un mensaje de video diciendo: "Este premio es para cada mujer que sueña y trabaja duro".

Leila Cobo, co-directora de contenido de Billboard, destacó la importancia del evento. Señaló la falta de otros eventos que celebren exclusivamente a las artistas latinas. "Ver cómo crece y se convierte en una plataforma para nuevos talentos, así como para celebrar a artistas icónicas de todo el mundo", dijo Cobo.

Las homenajeadas del año pasado incluyeron artistas como Anitta, Belinda y Olga Tañón. Bella, Natti Natasha, Selena Gomez y Ha*Ash también estuvieron entre las reconocidas por su influencia.