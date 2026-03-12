Campaña Innovadora de Gap Presenta a Young Miko

Gap ha lanzado una emocionante campaña de video en español. Presenta a la rapera puertorriqueña Young Miko, nacida María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, con una canción pegajosa "Sweats Like This." Billboard destacó su colaboración el martes, enfatizando el movimiento de Gap hacia nuevos espacios culturales.

El proyecto mezcla su éxito "Wassup," ahora conocido como "Sweats Like Us," con un video musical promocional de tres minutos. El "Wassup" original de Young Miko llegó al No. 9 en la lista Hot Latin Rhythm Songs de Billboard y alcanzó el No. 31 en la lista Hot Latin Songs en mayo pasado.

Young Miko, de Añasco, inicialmente estudió arte de tatuajes antes de aventurarse en la música. Lanzó su primer EP, "Trap Kitty," en 2022 con el respaldo de The Wave Music Group, Sony Music Latin y Jak Entertainment. Su estilo mezcla trap latino, rap y reggaetón, destacando temas LGBTQ+.

El video muestra la visión creativa de Bethany Vargas, con Olivia Malone dirigiendo la filmación. Zoi Tatopoulos coreografió el baile, involucrando a 26 bailarines, creando esta campaña significativa.

El viaje musical de Young Miko comenzó con poesía en una escuela católica de Mayagüez. Más tarde hizo la transición al rap en SoundCloud en 2018 como @samuraimiko. Su trabajo se inspira en el anime, ritmos urbanos y cultura pop como Las Chicas Superpoderosas.

Mark Breitbard, presidente y CEO de Gap, reconoció la influencia de Young Miko, declarando: "Young Miko le habla a una generación y está moldeando lo que viene. Como una verdadera colaboradora creativa en esta campaña, nos ayudó a crear una extensión visual de su música mientras posiciona a GapSweats como un lienzo para la creatividad y la autoexpresión," compartió con Billboard.

Su colaboración con Feid en "Classy 101" debutó en el Billboard Hot 100 en el No. 99, marcando su primera aparición allí. Abrió para Karol G durante la parte estadounidense del Mañana Será Bonito Tour, incluso uniéndose a ella para "Dispo."

Colaboradores anteriores de Gap incluyen a Lenny Kravitz, Missy Elliott, Madonna y Leon Bridges. Young Miko ahora se une a esta impresionante lista.

Young Miko apareció en el álbum de Bad Bunny "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" con "Fina," alcanzando el No. 14 en el Billboard Hot 100. Su álbum debut "Att.." llegó al No. 9 en Top Latin Albums en abril de 2024.

Fabiola Torres, directora de marketing de Gap, elogió el papel de Young Miko en la campaña, diciendo: "Young Miko trae autenticidad, confianza y una verdadera conexión con el estilo y la autoexpresión. Con esta campaña," continuó, "estamos conectando con audiencias donde la cultura está sucediendo ahora a través de la música, el movimiento y la narrativa." Billboard cubrió su declaración.

Los logros recientes de Young Miko incluyen un show con todas las entradas vendidas en el Coliseo José Miguel Agrelot en diciembre de 2025, presentando a Feid, Bad Gyal y Eladio Carrión. Ese mismo año, lanzó "Do Not Disturb," conocido como "Scorpio-coded."

En una entrevista, Young Miko recordó haber visto anuncios similares en su infancia. "Le mostré a mi mamá las fotos y el video, y ella me dijo, 'Tú veías estos en la tele, ahora tienes el tuyo propio,'" compartió Miko con Billboard.

Young Miko ha construido una fuerte presencia en la música, confirmada por su importante acuerdo de distribución con Capitol Music Group y presentaciones en Lollapalooza. Como la primera embajadora puertorriqueña de CFDA, su creciente impacto es evidente.