Tainy Presenta el Primer Soundtrack del Clásico Mundial de Béisbol con Estrellas Internacionales
El ganador del Grammy, Tainy, ha lanzado el soundtrack oficial para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, marcando el primer soundtrack original de las Grandes Ligas para el torneo, lanzado…
El ganador del Grammy, Tainy, ha lanzado el soundtrack oficial para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, marcando el primer soundtrack original de las Grandes Ligas para el torneo, lanzado a través de Republic Records.
Esta colección incluye tres canciones. "Make It Count" cuenta con Becky G, YEONJUN y Myke Towers, inspirada en el K-pop. Young Miko interpreta "MVP," mientras que Fujii Kaze nos trae "My Place." Estas canciones incorporan inglés, japonés, coreano y español, celebrando este evento mundial.
En el 2023, el Clásico Mundial de Béisbol solo tuvo "Chispa" de Daddy Yankee. Fue producida por Play-N-Skillz, abriendo camino para este nuevo álbum en el 2026. Este enfoque aumenta la relevancia cultural del evento.
Uzma Rawn Dowler, jefa de mercadeo de MLB, destacó la fusión de deportes y música, con el objetivo de llegar a los fanáticos en todo el mundo. "La colaboración representa la estrategia de MLB para conectar con los fanáticos 'a un nivel cultural más profundo' al unir deportes y música," compartió Dowler con MLB News.
Los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se llevarán a cabo en cuatro ciudades: Tokio, San Juan, Miami y Houston. Este soundtrack sirve como la firma musical del torneo, durando hasta mediados de marzo.