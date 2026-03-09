PodcastConcursosEventos
LISTEN LIVE

J Balvin Emociona al Rodeo de Houston con su Electrizante Regreso

J Balvin deslumbró en el Rodeo de Houston en el Estadio NRG el 4 de marzo de 2026, cautivando a más de 70,000 fanáticos. Su regreso llegó después de un…

Jen Glorioso
ELMONT, NEW YORK - SEPTEMBER 07: J Balvin attends the 2025 MTV Video Music Awards at UBS Arena on September 07, 2025 in Elmont, New York. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for MTV)
(Photo by Bryan Bedder/Getty Images for MTV)

J Balvin deslumbró en el Rodeo de Houston en el Estadio NRG el 4 de marzo de 2026, cautivando a más de 70,000 fanáticos. Su regreso llegó después de un debut exitoso en 2018 como el primer artista de reggaetón en encabezar el evento, cuando atrajo a una audiencia de 74,701 personas.

El concierto estuvo lleno de energía. J Balvin arrancó con "Mi Gente," continuando con otros éxitos como "Reggaeton," "Amarillo," y "Loco Contigo." Los fanáticos apreciaron los momentos más tranquilos durante canciones como "La Canción." También conectó con el público, reconociendo a la comunidad latina al mencionar varios países latinoamericanos.

J Balvin comenzó con un atuendo rojo, luego se cambió a una camiseta blanca y sombrero vaquero. Presentó un personaje vaquero en el escenario, "El Yeehaw." Con llamas, pirotecnia y bailarines, la emoción en el ambiente era innegable.

Hennessy hizo su debut como el coñac oficial del Houston Livestock Show and Rodeo, presentando la experiencia Hennessy Roadhouse. Con DJs de Houston y experiencias interactivas, el Roadhouse se inspiró en los clásicos lugares de reunión vaqueros.

J Balvin también reveló su más reciente sencillo "Tonto," con Ryan Castro y DJ Snake. El video de la canción incluye a su hijo Río y su esposa Valentina Ferrer. Balvin describió "Tonto" como una canción bailable y alegre. "La nueva canción 'Tonto' con Ryan Castro presenta a mi hijo Río, y mi esposa está en el video. Es una canción muy divertida, la verdad," compartió J Balvin con ¡HOLA!.

J Balvin ofreció el consejo que le daría a su hijo Río si considerara una carrera en la música. Le aconsejó reflexionar cuidadosamente, sugiriendo que lo piense muy bien antes de dar el paso.

El Rodeo de Houston, lanzado en 1931 como el Houston Fat Stock Show and Livestock Exposition, presentó a su primer artista, Gene Autry, en 1942. Recibió su nuevo nombre en 1961, y el icónico logo "Bowlegged H" surgió en 1966. La presentación de Selena en el Astrodome en 1995 se convirtió en legendaria.

La próxima gira de arena del artista en México comienza esta primavera. Las presentaciones están programadas para Aguascalientes el 22 de abril de 2026, y la Ciudad de México el 14 de mayo.

Antes de su show en Houston, J Balvin se presentó en Medellín y Bogotá, Colombia, a finales de 2025, demostrando su creciente influencia en la música latina.

J Balvin
Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
Related Stories
Ticketmaster Enhances Ticket Designs, Security, and Protections
EntertainmentTicketmaster Enhances Ticket Designs, Security, and ProtectionsRandi Moultrie
Julieta Emilia Cazzuchelli attend the 35th Premio Lo Nuestro at Miami-Dade Arena on February 23, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Mireya Acierto/Getty Images)
EntertainmentChristian Nodal habla sobre la controversia con CazzuJen Glorioso
Academy Awards New Rules for 98th Edition
EntertainmentAcademy Awards New Rules for 98th EditionRandi Moultrie
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!





About
Connect