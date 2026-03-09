J Balvin Emociona al Rodeo de Houston con su Electrizante Regreso

J Balvin deslumbró en el Rodeo de Houston en el Estadio NRG el 4 de marzo de 2026, cautivando a más de 70,000 fanáticos. Su regreso llegó después de un debut exitoso en 2018 como el primer artista de reggaetón en encabezar el evento, cuando atrajo a una audiencia de 74,701 personas.

El concierto estuvo lleno de energía. J Balvin arrancó con "Mi Gente," continuando con otros éxitos como "Reggaeton," "Amarillo," y "Loco Contigo." Los fanáticos apreciaron los momentos más tranquilos durante canciones como "La Canción." También conectó con el público, reconociendo a la comunidad latina al mencionar varios países latinoamericanos.

J Balvin comenzó con un atuendo rojo, luego se cambió a una camiseta blanca y sombrero vaquero. Presentó un personaje vaquero en el escenario, "El Yeehaw." Con llamas, pirotecnia y bailarines, la emoción en el ambiente era innegable.

Hennessy hizo su debut como el coñac oficial del Houston Livestock Show and Rodeo, presentando la experiencia Hennessy Roadhouse. Con DJs de Houston y experiencias interactivas, el Roadhouse se inspiró en los clásicos lugares de reunión vaqueros.

J Balvin también reveló su más reciente sencillo "Tonto," con Ryan Castro y DJ Snake. El video de la canción incluye a su hijo Río y su esposa Valentina Ferrer. Balvin describió "Tonto" como una canción bailable y alegre. "La nueva canción 'Tonto' con Ryan Castro presenta a mi hijo Río, y mi esposa está en el video. Es una canción muy divertida, la verdad," compartió J Balvin con ¡HOLA!.

J Balvin ofreció el consejo que le daría a su hijo Río si considerara una carrera en la música. Le aconsejó reflexionar cuidadosamente, sugiriendo que lo piense muy bien antes de dar el paso.

El Rodeo de Houston, lanzado en 1931 como el Houston Fat Stock Show and Livestock Exposition, presentó a su primer artista, Gene Autry, en 1942. Recibió su nuevo nombre en 1961, y el icónico logo "Bowlegged H" surgió en 1966. La presentación de Selena en el Astrodome en 1995 se convirtió en legendaria.

La próxima gira de arena del artista en México comienza esta primavera. Las presentaciones están programadas para Aguascalientes el 22 de abril de 2026, y la Ciudad de México el 14 de mayo.