Grupo Frontera Anuncia Más Fechas de su Gira “Triste Pero Bien C*brón” en Estados Unidos

Grupo Frontera ha añadido más fechas a su gira “Triste Pero Bien C*brón”, que llevará a la banda a 27 ciudades en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La gira…

Jen Glorioso
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Carlos Santana (center, seated) and members of Grupo Frontera perform onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Grupo Frontera ha añadido más fechas a su gira "Triste Pero Bien C*brón", que llevará a la banda a 27 ciudades en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La gira arranca en Edinburg, Texas, el 16 de julio.

Esta es su gira más grande en Estados Unidos, con paradas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Boston. Desde el 16 de julio hasta el 19 de septiembre de 2026, promete ser un verano emocionante. Terminarán la gira en Orlando el 12 de septiembre y harán un show en Tampa en el Yuengling Center el 11 de septiembre.

Anteriormente, se anunciaron giras por Latinoamérica y Europa. Comienzan en México el 15 de marzo y terminan en Lima, Perú, el 17 de octubre.

Los que tienen tarjetas Citi tendrán la primera oportunidad de comprar boletos el martes 10 de marzo a las 10 a.m. La venta general comienza el viernes 13 de marzo a través de Live Nation.

La banda está lista para lanzar una nueva canción, "Imposible", con la estrella del vallenato Silvestre Dangond el jueves. Es su primera canción del 2026.

Grupo Frontera se hizo famoso con su cover de "No Se Va" de Morat, que se volvió viral en 2022, permitiéndoles dejar sus trabajos del día a día. Acosta compartió, "Fue la primera canción que tuvimos que pegó", según The Fader.

Después de "No Se Va", lanzaron éxitos como "Que Vuelvas" con Carin León y "Bebe Dame" con Fuerza Regida. Estas canciones llegaron al Billboard Hot 100, aumentando su popularidad.

En sus primeros años, cruzaban frecuentemente la frontera entre Estados Unidos y México. Comenzaron su trayectoria musical en la iglesia. "Desde que nací, mis padres nos llevaban al rancho cada fin de semana", compartió Solís. "O sea, la mitad de mi vida ha sido allá y la mitad acá".

About
Connect