Telemundo Lanza ‘Somos Más’, el Himno Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

Jen Glorioso
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 14: Carlos Vives performs onstage during the 25th Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)
(Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Telemundo ha presentado "Somos Más" como el himno oficial para su cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026. La canción, que cuenta con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, se estrenó en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Fue lanzada oficialmente el 3 de marzo.

La canción celebra la emoción del fútbol y está disponible en todas las plataformas principales. El video musical está lleno de energía. En español, el coro dice: "Cada vez somos más/Un Mundial de banderas jugando un partido/Cada vez más y más/Es el mundo abrazando la libertad", capturando la energía y el espíritu del juego.

Carlos Vives habló sobre el objetivo de la canción, diciendo que resalta la unidad que trae la Copa Mundial. Los diferentes estilos de cada artista se suman a la mezcla. "Queríamos crear una canción que realmente nos represente a todos", le dijo a Billboard Español.

Telemundo será la cadena exclusiva en español en Estados Unidos y Puerto Rico con cobertura en vivo de todos los partidos de la Copa Mundial. De 104 partidos, 92 se transmitirán por Telemundo y el resto por Universo. La transmisión en línea estará disponible a través de Peacock y la aplicación de Telemundo. Se enfocarán en los juegos de Estados Unidos y México, además de los partidos más importantes como el de apertura y la final.

La Copa Mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. Este evento marca el plan de cobertura en español más ambicioso de Telemundo, con más de 700 horas de transmisión planeadas. El Centro de Telemundo en Miami servirá como el centro de operaciones.

En los días de partido, la cadena transmitirá programas previos como "La Previa" y "El Mundial Ahora". Analistas, ex jugadores y leyendas de la FIFA darán sus comentarios. Los segmentos de estudio incluirán "El Medio Tiempo" y "Pasión Mundial" para discusiones después de los partidos.

La nueva campaña de marketing de Telemundo, "Y Tú, ¿Con Quién Lo Vas a Ver?" comenzó con "Somos Más". Está centrada en que los televidentes disfruten los juegos juntos. La campaña incluye anuncios como "El Reencuentro" y "Momentos Para La Historia". Joaquin Duro, Vicepresidente Ejecutivo de Deportes de Telemundo, mencionó el aumento en los partidos transmitidos, que subirá en 2026 desde 56 en 2022.

"Este proyecto cumple un sueño", dijo la intérprete Emilia. Habló sobre lo orgullosa que está de representar a la comunidad latina, uniéndose a los otros artistas para celebrar la pasión. Wisin destacó la importancia de la unidad y el respeto a través del mensaje del himno. Xavi compartió su emoción por combinar la música con el deporte en este proyecto.

Jen GloriosoEditor
Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.
