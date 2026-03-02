PodcastConcursosEventos
Las Canciones del Setlist de 36 Temas de Peso Pluma para el Tour Dinastía

Peso Pluma arrancó su gira 2026 Dinastía by Peso Pluma & Friends con un emocionante repertorio de 36 canciones en el Climate Pledge Arena de Seattle. El 1 de marzo,…

Jen Glorioso
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 12: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Peso Pluma performs at the Coachella Stage during the 2024 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 12, 2024 in Indio, California. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images for Coachella)
(Photo by Arturo Holmes/Getty Images for Coachella)

Peso Pluma arrancó su gira 2026 Dinastía by Peso Pluma & Friends con un emocionante repertorio de 36 canciones en el Climate Pledge Arena de Seattle. El 1 de marzo, el concierto atrajo a un estadio lleno de gente ansiosa por el espectáculo.

La presentación contó con una lista de invitados especiales como Tito Double P, Yahritza y Su Esencia, Armenta y Rey Quinto. Mezclando estilos, el evento se enfocó en temas de familia.

Con Tito Double P—el primo de Peso Pluma—como protagonista, el show tuvo un ambiente familiar. Yahritza y Su Esencia trajeron su vibra sierreña, mientras que Armenta y Rey Quinto añadieron sabor mexicano. La noche también incluyó canciones del popular álbum de Peso Pluma Dínastia.

Durante toda la noche, éxitos como "Lady Gaga," "AMG," y "Ella Baila Sola" mantuvieron la energía bien alta. La lista mezcló presentaciones en solitario y en grupo, enfatizando el mensaje de unidad del álbum. La Navidad pasada, el álbum debutó en el No. 1 en varias listas de Billboard.

Empezando con todo, el concierto comenzó con temas como "intro" y "7-3." Tito Double P impresionó con solos como "Lokeron" y "Rosones." Peso Pluma luego dejó al público con la boca abierta con "La Bebé" y "Quema."

Yahritza y Su Esencia emocionaron a los fans con canciones como "Frágil." Las colaboraciones de Armenta y Tito trajeron energía vibrante. Rey Quinto se unió con una canción llamada "Marianita."

Terminando por todo lo alto, Peso Pluma deleitó al público con "Ella Baila Sola" y cerró con favoritos de Dínastia como "dopamina." Estas piezas destacaron temas de rivalidad y unidad. El álbum ha expandido sin esfuerzo el alcance de los corridos tumbados.

La gira cubrirá 30 lugares por todo Estados Unidos, terminando en el United Center de Chicago el 7 de mayo. Las paradas incluyen Tampa, Las Vegas y Los Ángeles, continuando una racha exitosa de giras en 2024 y 2025, que vendieron más de 500,000 boletos.

Peso Pluma describió su álbum Dínastia como una captura de dualidad y familia. "La idea es que somos una dualidad — dos personas con el mismo apellido," le dijo Peso Pluma a Billboard. "Este álbum es sobre la familia, sobre México, y sobre lo que estamos haciendo por los corridos."

