Las Canciones del Setlist de 36 Temas de Peso Pluma para el Tour Dinastía

Peso Pluma arrancó su gira 2026 Dinastía by Peso Pluma & Friends con un emocionante repertorio de 36 canciones en el Climate Pledge Arena de Seattle. El 1 de marzo, el concierto atrajo a un estadio lleno de gente ansiosa por el espectáculo.

La presentación contó con una lista de invitados especiales como Tito Double P, Yahritza y Su Esencia, Armenta y Rey Quinto. Mezclando estilos, el evento se enfocó en temas de familia.

Con Tito Double P—el primo de Peso Pluma—como protagonista, el show tuvo un ambiente familiar. Yahritza y Su Esencia trajeron su vibra sierreña, mientras que Armenta y Rey Quinto añadieron sabor mexicano. La noche también incluyó canciones del popular álbum de Peso Pluma Dínastia.

Durante toda la noche, éxitos como "Lady Gaga," "AMG," y "Ella Baila Sola" mantuvieron la energía bien alta. La lista mezcló presentaciones en solitario y en grupo, enfatizando el mensaje de unidad del álbum. La Navidad pasada, el álbum debutó en el No. 1 en varias listas de Billboard.

Empezando con todo, el concierto comenzó con temas como "intro" y "7-3." Tito Double P impresionó con solos como "Lokeron" y "Rosones." Peso Pluma luego dejó al público con la boca abierta con "La Bebé" y "Quema."

Yahritza y Su Esencia emocionaron a los fans con canciones como "Frágil." Las colaboraciones de Armenta y Tito trajeron energía vibrante. Rey Quinto se unió con una canción llamada "Marianita."

Terminando por todo lo alto, Peso Pluma deleitó al público con "Ella Baila Sola" y cerró con favoritos de Dínastia como "dopamina." Estas piezas destacaron temas de rivalidad y unidad. El álbum ha expandido sin esfuerzo el alcance de los corridos tumbados.

La gira cubrirá 30 lugares por todo Estados Unidos, terminando en el United Center de Chicago el 7 de mayo. Las paradas incluyen Tampa, Las Vegas y Los Ángeles, continuando una racha exitosa de giras en 2024 y 2025, que vendieron más de 500,000 boletos.